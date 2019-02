Abrazo: aunque mucho se especuló sobre lo que pensaba Irina Shayk de la química entre su pareja, Bradley Cooper, y Lady Gaga, la modelo se mostró muy cariñosa con la cantante Crédito: AFP

La ceremonia de entrega de los Oscar 2019 tuvo varias perlitas, discursos emotivos, looks estridentes y hasta algunas sorpresas que aportaron algún grado de emoción sobre el final de la entrega, aunque también despertaron polémicas.

Pero la gran fiesta de Hollywood es mucho más lo que los televidentes llegan a ver durante la transmisión en vivo. Como todos los años, muchas perlitas no llegaron a ser captadas por las cámaras, o se sucedieron durante los cortes, ese momento en que los famosos aprovechan para levantarse de sus asientos, retocarse peinado y maquillaje y, claro, interactuar con sus pares.

En esta nota te contamos algunas de las cosas que ocurrieron tras bambalinas, cuando parecía que nadie estaba mirando.

Luego de "Shallow", el abrazo menos esperado. La intepretación de "Shallow", por parte de Lady Gaga y Bradley Cooper , no sólo hizo suspirar a los televidentes de todo el mundo, sino que además recibió una verdadera ovación dentro del Dolby Theatre. Incluso, durante el corte comercial, los protagonistas de Nace una Estrella volvieron a ser aplaudidos por sus colegas mientras regresaban a sus asientos. Ni bien llegó a su lugar, Cooper le dio un beso a su mujer, Irina Shayk ,quien luego felicitó a Gaga por su interpretación y, más tarde, volvió a abrazarla cuando la cantante obtuvo el Oscar a mejor canción. La escena echó por tierras los rumores que señalaban que la modelo rusa estaba molesta por la química existente entre Cooper y Gaga.

Momento selfie: Samuel L. Jackson y Glenn Close, durante un impasse de la ceremonia, aprovecharon para sacarse una foto Crédito: AFP

¿Nos tomamos una foto? Eso parece haberle dicho Samuel L. Jackson a Glenn Close , que parecía tener todas las fichas para quedarse con el Oscar a mejor actriz por su labor en La esposa. Finalmente, Close se quedó con las manos vacías, pero sin dudas fue una de las estrellas más celebradas por sus pares a lo largo de toda la velada.

Durante los cortes comerciales, las figuras como Charlize Theron aprovechaban para saludarse y charlar un rato Crédito: AFP

Emma Stone ayudó a una colega a sacarse los zapatos. Muchas de las estrellas no pueden estar sentadas mucho tiempo. Algunas aprovechan los cortes para charlar, sacarse selfies y otras se van al vestíbulo de la sala durante los comerciales para descansar. Emma Stone , sin ir más lejos, mostró solidaridad con Rachel Weisz y la ayudó a quitarse los zapatos, Olivia Colman se puso una venda en el pie y Brie Larson hizo un FaceTime, según detalló Variety. Otro dato de color es que al principio de la ceremonia, Lady Gaga se levantó de su asiento y desapareció por más de una hora. ¿El motivo? La cantante hizo un cambio de vestuario antes de su interpretación de "Shallow" que tomó unos 73 minutos.

Felicitaciones: Viggo Mortensen abraza a su colega, Mahershala Ali, quien recibió el Oscar a mejor actor de reparto Crédito: AFP

Un bombero quiso frenar una entrevista con ejecutivos de Disney. Antes de comenzar la transmisión desde la alfombra roja, los organizadores redoblan sus esfuerzos para que la entrada de los invitados sea lo más organizada posible. Con ese objetivo en mente, una hora antes de que comience el desfile de famosos, y según Variety, un jefe de bomberos se enojó con unos fotógrafos que les tomaban imágenes a dos hombres sobre la alfombra roja. "No debería haber cámaras aquí", los retó el bombero, que no supo nunca que quienes eran entrevistados eran el CEO de Disney, Bog Iger, y el presidente de la compañía, Alan Horn.

Emma Stone no sólo envió un ramo de flores a sus colegas nominadas a mejor actriz de reparto sino que también aprovechó la ceremonia para hablar con Marina de Tavira, la actriz de Roma Crédito: AFP

Un gesto floral. Emma Stone tuvo el detalle de enviarle un ramo de flores a sus colegas nominadas a mejor actriz de reparto, Regina King, Amy Adams y Marina de Tavira. Horas después, la protagonista de Roma compartió una imagen del presente en Instagram, y no dudó en agradecerle el lindo gesto de desearle suerte durante la gran noche de Hollywood.

Lady Gaga fue una de las famosas que más saludó durante la noche Crédito: AFP

Gaga, fan de los Oscar. La cantante no se privó de nada y aprovechó para felicitar y saludar a la mayoría de los ganadores que volvían a sus asientos luego de dar sus discursos de agradecimiento. Gaga besó al mejor actor de reparto, Mahershala Ali, y a la mejor actriz, Olivia Colman, y también al mejor director, Alfonso Cuarón. Y, cuando le tocó el honor a ella, se mostró igual o más de emocionada tras bastidores de lo que había estado sobre el escenario. "Un trago por favor", solicitó la protagonista de Nace una Estrella en un momento, decidida a relajarse un poco.

Lady Gaga pidió un trago tras ganar el Oscar a mejor canción 00:02

Video

¿Y la picadita? Como es sabido, la ceremonia de los Oscar suele ser extensa. No obstante, a diferencia de los Globo de Oro, en los premios de la Academia de Hollywood no está permitido comer ni beber en la sala. No obstante, las celebridades pueden acceder a algunos tentempiés que la organización del evento pone a su disposición. Según Variety, este año aumentó la cantidad de bocadillos a degustar. En los pasillos del teatro dispusieron mesas con galletas de chispas de chocolate, bolsitas con varios mix de frutos secos y vasos de agua. Más allá de esos pequeños paradores gastronómicos, en cada piso del lugar hay un bar al que pueden asistir las estrellas.

Beso a beso: Spike Lee y Regina King, entre abrazos y besos Crédito: AFP

La advertencia de Spike Lee... Tras ganar el Oscar por mejor guión adaptado por El infiltrado del KKKlan, Spike Lee dio un discurso en el que incluyó críticas contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien hoy dijo que le pareció un discurso racista. Pero lo que pasó un poco inadvertido para algunos, pero sí se pudo escuchar en la transmisión, fue la advertencia que el director lanzó antes: "No enciendan ese cronómetro de m...". Él hacía referencia a la medida de los organizadores de cronometrar los discursos y cortarlos a los 90 segundos. Claro que ellos hicieron caso omiso al pedido de Lee y, cumplido el tiempo, le apagaron el micrófono.

Mejor Guion Adaptado: El infiltrado del KKKlan 02:43

Video

... Y el enojo de Spike Lee. Mientras que el realizador fue muy amable con algunos de sus colegas -por ejemplo, saludo afectuosamente a Regina King luego de que ella ganara el Oscar a mejor actriz secundaria-, no se mostró del todo feliz al final de la ceremonia. Es que cuando Green Book fue nombrada como mejor película, Lee amagó con irse del Dolby Theatre. Cuando le preguntaron en el backstage qué le ocurrió en ese momento, dijo: "El árbitro tomó una mala decisión".

Malek, después de la caída Fuente: AFP

La caída de Rami Malek. Si bien durante la transmisión no se habló de ello, el actor Rami Malek se cayó del escenario minutos después de recibir su Oscar a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Inmediatamente, fue atendido por el personal de seguridad y por médicos, que constataron que el artista no había sufrido ningún rasguño, sólo un pequeño susto.

Juliua Roberts ofició de conductora al final de la ceremonia para darle las buenas noches a los asistentes Fuente: AP

Desprolijidades, abucheos y una ayudita de Julia Roberts. El público presente en las ceremonias suele ser un poco inquieto a la hora de los comerciales. Según Variety, si bien pasaban clips de films clásicos durante los cortes, muchas de las personas no se daban cuenta de cuándo se retomaba la transmisión televisiva lo cual hacía desprolija la vuelta de comerciales. Otro detalle, es que antes de finalizar la ceremonia, uno de los productores de la ganadora Green Book, había tomado el micrófono para agradecer y la orquesta comenzó a tocar; esto originó abucheos por parte del público. Para salvar el mal momento, Julia Roberts cerró el evento de manera oficial con un deseo de buenas noches a todos y especialmente a la madre de Bradley Cooper, quien le devolvió el saludo desde la primera fila.

Con el Oscar en la mano. Regina King y Rami Malek, ambos ganadores de una estatuilla junto a la novia del actor, la actriz Lucy Boynton Fuente: AFP

La cantidad de mujeres ganadoras en esta edición fue récord. En la 91a ceremonia se registró la mayor cantidad de estatuillas entregadas a mujeres de toda la historia de los premios otorgados por la Academia de Hollywood. En total recibieron el reconocimiento 15 mujeres en las categorías actrices, directoras de documental, diseño de vestuario o montaje de sonido, que representa el 27,8 por ciento de todos los ganadores. El año pasado sólo la recibieron 6 de un total de 39, lo que equivale a tan sólo el 15,4 por ciento. Así, los Oscar 2019 superaron las marcas de los años 2007 y 2015, que con 12 estatuillas recibidas por las profesionales del cine, era el anterior récord.