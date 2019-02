Ventura contó por qué publicó la foto de Natacha Jaitt: "Me lo pidió en vida"

El periodista se justificó en Incorrectas y reveló qué le dijo la vedette y conductora la última vez que la vio. Fuente: Archivo

Luis Ventura fue el blanco de varias críticas el sábado, cuando subió a su cuenta de Twitter una foto de la conductora y actriz sin vida.

El periodista recibió gran cantidad de críticas por violar la intimidad de una persona fallecida, y borró la imagen luego de que el abogado de Jaitt se lo solicitara.

De visita en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en las tardes de América, Ventura explicó por qué decidió publicar las imágenes. Hace algún tiempo, Natacha le habría dicho: "Si a mí me pasa algo, sacá todo para afuera, revoleá todo lo que tengas". Recordando esas palabras, Ventura compartió la foto acompañada de la frase "investiguen" y señaló que considera que "habla por sí sola".

"La publiqué porque consideré que no iba a dañar. Cuando ves la foto, es irrisoria respecto a lo que ella había publicado de su vida, su familia y su intimidad. Ella me lo pidió en vida", se justificó el periodista y recordó que el material ya estaba circulando en redes sociales antes de que él lo publicara.

El ex Intrusos reveló que Natacha le había confesado estar bajo amenazas. "Me habló de su ex pareja, de las mafias que la estaban persiguiendo, del poder que la estaba acorralando y de un montón de gente. Vi videos donde un hombre termina baleado de 33 balazos, muerto en la puerta de su casa", confesó. Además, quiso aclarar que Jaitt había negado consumir cocaína en el último tiempo. "No estaba jugando con bebés de pecho", concluyó Luis Ventura.

Luego de borrar las imágenes, el periodista volvió a escribir la palabra "investiguen" en un posteo en su cuenta de Instagram.