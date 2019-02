Brian Fernández, en una entrevista en México, contó cuánto sufrió por el consumo de drogas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 10:57

No fue sencillo el camino, pero Brian Fernández , hoy en Necaxa , de México, encontró la forma de darle pelea a las adicciones. En 2015 tocó fondo, fue suspendido por doping cuando jugaba en Racing y después estuvo internado siete meses en un centro de rehabilitación en Tijuana, en México. Desde allí cambió todo para él y el ex delantero de la Academia, en una entrevista con el programa radial "Primer Tiempo" abrió su corazón y contó: "La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al fútbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. La pelota cura heridas".

Está parado en un momento diferente en su carrera, tras momentos complicados en la entidad de Avellaneda, en Necaxa encontró un buen refugio y ahora su mundo es la pelota. Por eso se permite reflexionar de esta manera y contar cómo es el proceso de recuperación: "La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien. Ahora intento siempre salir acompañado, porque antes salía solo y no volvía más".

Esta experiencia en México también representa todo un desafío para él a nivel familiar, ya que contó que no puede compartir mucho tiempo con su hija Delfina: "Hace un año que no la veo. Es duro estar lejos, aunque hablamos todos los días. Estoy contento por poder darle todo lo que necesita, lo que yo no pude tener en mi infancia".

Brian Fernández: "Consumí y lastimé a mucha gente, sobre todo a mí"