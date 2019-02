Theresa May cede: le dará al Parlamento la opción de retrasar el Brexit

Si su plan con Bruselas vuelve a ser rechazado, la primera ministra británica acatará lo que decida el Parlamento Fuente: AFP

LONDRES.- Cada vez más presionada, la primera ministra británica, Theresa May tuvo que ceder. Hoy anunció que le dará al Parlamento la opción de retrasar el Brexit -previsto para el 29 de marzo- o de votar por un "no deal [sin acuerdo]", en el caso de que la Cámara de los Comunes rechace su renegociación con Bruselas en una votación final prevista para el 12 de marzo.

"Si el Gobierno no logra respaldo al plan el próximo 12 de marzo, presentaremos al día siguiente una nueva moción preguntando a los diputados si están dispuestos a salir de la UE sin un acuerdo. Si rechazan esta posibilidad, presentaremos el día 14 una nueva moción para preguntar a la Cámara si debemos solicitar una extensión breve y limitada del artículo 50", ha dicho May.

Aunque May dejó las puertas abiertas a una posible extensión del artículo 50 - la cláusula que activó Gran Bretaña para comenzar el proceso de desenganche de las instituciones comunitarias- advirtió que se opone a esa posibilidad.

"Nuestro enfoque absoluto debe ser trabajar para conseguir un acuerdo y partir [de la Unión Europea] el 29 de marzo", dijo en discurso en el Parlamento.

"Una extensión más allá de finales de junio significaría que Gran Bretaña participe en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué tipo de mensaje enviaríamos a los más de 17 millones de personas que votaron para abandonar la UE hace casi tres años?", sostuvo.

May tuvo que ceder frente a los euroescépticos y a los moderados en su propio partido para evitar nuevas fugas. Tres de sus principales miembros del gobierno habían amenazado este fin de semana a May a través de una carta abierta con romper la disciplina de voto si no cedía en su intención de llevar al país al precipicio.

