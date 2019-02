El enojo de LeBron James contra sus compañeros en los Lakers: los motivos

Crédito: USA Today

LeBron James cree que empieza a peligrar la posibilidad de que los Lakers ingresen en los playoffs. Su equipo sumó dos derrotas ante equipos accesibles, que pusieron a la franquicia de Los Angeles a tres partidos del octavo puesto, lejos de la clasificación. Así, desaprovecharon una excelente actuación con un 'triple-doble' del astro y cayeron ante Memphis Grizzlies por 110-105.

En este momento no son los resultados negativos los que inquietan al equipo angelino, sino las sensaciones y la falta de dinámica en el grupo. Las molestias de LeBron con la producción del equipo se hicieron públicas cuando dijo que sus compañeros estaban "acostumbrados a perder". Eso despertó la incomodidad de muchos dentro de los vestuarios de los Lakers y según algunas versiones uno de los ejecutivos de la franquicia arremetió contra LeBron: "Él se cargó la química (de los Lakers). No debería haberlo hecho público. Incluso durante el Draft del All Star se rió de querer que Davis fuera su compañero".

"En este momento, si permites que las distracciones afecten a tu juego, ésta es la franquicia equivocada para ti. A lo mejor deberías pensar: 'Escucha, no puedo hacerlo'. En serio, si estás distraído por la presión de los playoffs...", contestó el alero ante la pregunta de un periodista que le cuestionó sobre si la lucha por las eliminatorias estaba distrayendo a sus compañeros.

"Lo único que tienes que hacer es salir a la cancha y hacer tu trabajo. Hacemos nuestro trabajo a un alto nivel y eso no es una distracción. Es lo que quieres en cada partido. Quieres sentir que realmente estás luchando por algo", concluyó el alero de Akron, que podría quedarse sin disputar los playoffs de la NBA por primera vez en 13 temporadas.

Los Ángeles Lakers se encuentra en un momento crítico de cara a su objetivo principal: llegar a la postemporada después de cinco años. La franquicia angelina marcha undécima de la Conferencia Oeste a cuatro partidos de Clippers y San Antonio Spurs, los dos equipos que marcan el corte para ingresar a la instancia más excitante de la NBA.