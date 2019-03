Escuchá gemas desconocidas del catálogo del grupo Fuente: RollingStone - Crédito: Agustín Dusserre

Casi todo el mundo conoce viejos éxitos de Pearl Jam como "Jeremy" y "Better Man", y sus primeros discos vendieron millones de copias. Pero desde mediados de los 90, hicieron todo lo posible para alejarse del foco. Discos como Binaural y Riot Act salieron sin demasiada repercusión, aunque su enorme base de fans de culto siguiera creciendo hasta adquirir proporciones salvajes. Grabaron una tonelada de canciones maravillosas después de No Code, y aquí va una guía de 15 canciones que sólo adoran los fans más duros.

1 ‘The Long Road’

Las contribuciones de Eddie Vedder para el disco colaborativo entre Pearl Jam y Neil Young de 1995 Mirror Ball fueron bastante mínimas, pero también es cierto que compuso la evocadora balada "The Long Road" durante las sesiones, y luego fue editada en el EP Merkin Ball. Vedder compuso la canción en homenaje a su profesor de teatro de la secundaria Clayton Liggett, pero funciona como un tributo general para cualquier ser amado y perdido. Adquirió un nuevo sentido los días después del 9/11, cuando Vedder cantó la canción junto a Young en la maratón televisiva Tribute to Heroes.

2 ‘Thumbing My Way’

El LP de Pearl Jam de 2002 Riot Act salió en un momento delicado para el grupo. Seguían recuperándose de la tragedia del festival de Roskilde que dejó nueve fans muertos, y la grabación empezó unos meses después del 9/11. Es imposible pasar por alto el dolor colectivo de la banda en "Thumbing My Way", otra canción sobre pérdida y arrepentimiento. La tocaban con regularidad a principios de los 2000, pero no la tocaron ni una sola vez en los últimos siete años.

3 ‘Untitled’

Debe haber alrededor de 2000 discos en vivo de Pearl Jam, pero el primero es Live on Two Legs, de 1998. También es uno de sus mejores discos en vivo, aunque mucha gente haya pasado por alto la gema de dos minutos "Untitled". Esta es la primera interpretación de la canción (y la única de la gira de 1998), y es absolutamente brillante. La canción siguió evolucionando en vivo durante la década siguiente, pero es maravilloso escucharla en su forma original.

4 ‘Of the Girl’

Binaural fue el primer disco de Pearl Jam en editarse con poca alharaca. No sorprende, entonces, que haya sido su trabajo menos exitoso hasta ese momento. Uno de los temas destacados es "Of the Girl", de Stone Gossard. La letra es vaga, pero claramente trata de un tipo que añora a una chica de su pasado. Sólo la tocaron un par de veces esta década, pero apareció la primera noche de la gira de Lightning Bolt. También chequeen el demo acústico de Gossard de la canción en la banda de sonido de Pearl Jam 20.

5 ‘Hard to Imagine’

¿Se acuerdan de Chicago Cab, la película de John Cusack de 1997? Nosotros tampoco, considerando que apenas ganó 23.946 dólares durante su breve exhibición en cines. Pero la banda de sonido le presentó al mundo el desconocidísimo tema de Pearl Jam "Hard to Imagine". Eventualmente fue lanzado más apropiadamente en la colección de rarezas de 2003 Lost Dogs.

6 ‘Out of My Mind’

Pearl Jam acababa de terminar "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town" durante los bises en un show de Atlanta en 1994 cuando decidieron inventar una canción en el momento. El resultado fue la zapada "Out of My Mind", un preferido de las grabaciones piratas que lanzaron como lado B de "Not for You" el año siguiente. Tras una pausa de 15 años, la revivieron en su legendario show de Halloween en el Spectrum en Filadelfia.

7 ‘Breakerfall’

La primera canción de Binaural no era un single, pero esta aceleradísima canción se transformó en un elegido de los fans, y les otorga a los recitales una energía increíble cada vez que la tocan. Si hubiera aparecido en Ten o Vitalogy, podría haber sido un éxito, pero en el verano del año 2000, el grupo estaba totalmente en otro lugar.

8 ‘In Hiding’

Este tema destacado de Yield estaba inspirado en la obra de Charles Bukowski, quien muchas veces se encerraba durante largos períodos para trabajar en la más absoluta soledad. "Se trata de tomarse un ayuno de la vida", dijo Eddie Vedder. "Hacer lo que sea para volver a estar en contacto con algo verdadero."

9 ‘Big Wave’

En 2006, Pearl Jam volvió de una pausa de cuatro años (la más larga de su carrera) con Pearl Jam, un disco al que los fans llaman "Avocado" por la palta del arte de tapa. "Big Wave", un tema de Jeff Ament, no contiene muchos misterios líricos: se trata sobre el amor de Vedder por el surf. Incluso apareció en la banda de sonido de la olvidada película animada Surf’s Up.

10 ‘Strangest Tribe’

Editado como single por las fiestas para los miembros del Ten Club en 1999, esta canción es tan desconocida que nunca la tocaron en vivo. Compuesta por Stone Gossard, es una dulce melodía acústica que es una de sus pocas canciones que podrían ser consideradas una canción de navidad, aunque en realidad se trata sobre manejar en un paisaje nevado a la mañana.

11 ‘Bee Girl’

Quizás esta sea la canción con la temática más noventera de toda la historia. Es Pearl Jam cantando acerca de la Bee Girl del video de "No Rain", de Blind Melon. Grabaron la canción en Rockline en octubre de 1993, poco tiempo después de que el video estuviera todo el tiempo en MTV. Esta tonta canción acústica empieza con la frase: "Bee Girl, vas a morir. No te conviene ser famosa, te conviene ser tímida". La verdadera Bee Girl, Heather DeLoach, creció muy bien. Tristemente, Shannon Hoon, de Blind Melon, murió dos años después de que Pearl Jam estrenara "Bee Girl".

12 ‘Come Back’

Incluso para los niveles de Pearl Jam, esta canción es un bajón. La historia es bastante imprecisa, pero claramente se trata de alguien consumido por la pena tras la pérdida de un ser amado, y está en el disco de regreso supuestamente feliz de Pearl Jam en 2006. Está lejos del rock de estadios, pero de todos modos se animaron a tocarla durante el recital lluvioso en Wrigley Field el verano pasado.

13 ‘The End’

Es fácil imaginar esta triste canción en uno de los discos solistas de Eddie Vedder, pero cierra su LP de 2009 Backspacer. La grabaron con una pequeña sección de cuerdas, que más tarde se sumaría a la banda en recitales de la gira de Backspacer. La mejor interpretación fue en Filadelfia en octubre de 2009.

14 ‘Leatherman’

El título puede sonar como si este número fuera una canción perdida de los Village People, o la sucesora de "Better Man" y "Nothingman", pero de hecho es el lado B de "Given to Fly". Extrañamente, se trata sobre un vagabundo del siglo XIX que viajaba un circuito anual entre Nueva York y Connecticut con un traje de cuero hecho a mano y vivía en cavernas. Más allá de balbuceos, hablaba poco, pero los locales lo reconocían por su travesía anual, y lo bautizaron el Leatherman.

15 ‘Sweet Lew’

Jeff Ament compuso este tributo para Kareem Abdul-Jabbar para Binaural, pero el grupo finalmente decidió que era sencillamente demasiado raro. Es una pena porque le habría dado al disco una levedad que necesitaba. Un ejemplo de la letra: "No se puede ser mejor que eso".