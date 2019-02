Brian May anunció un documental sobre la nueva etapa de Queen

Tras el deslumbrante show de Queen con Adam Lambert en los Oscar, el grupo anunció un nuevo documental Fuente: AFP

Brian May publicó la noticia en su página oficial. Un día después de actuar en la gala de los Oscar, en la que Rami Malek fue premiado como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Queen anunció la realización de un nuevo documental sobre esta nueva etapa de la banda.

The Show Must Go On se centra en la colaboración entre Adam Lambert y dos de los miembros originales de Queen, Brian May y Roger Taylor, estrenará en abril en el canal ABC y reflejará la nueva etapa de la banda que arrancó en 2011, ya sin el bajista John Deacon, quien se alejó del grupo definitivamente en 1997. La película de dos horas ahonda en la reinvención del grupo sin Freddie Mercury, tras el proyecto fallido con el cantante Paul Rodgers, con el que realizaron un tour mundial que los trajo a la Argentina por segunda vez.

Adam Lambert apareció en el momento justo. Después del lanzamiento de su carrera artística a través del programa televisivo American Idol, el cantante se presentó con la banda invitada durante la octava temporada del ciclo. El efecto fue tan fuerte que los invitaron a participar para la ceremonia de entrega del los MTV European Music Awards de 2011 (en la que cantó "We Will Rock You", "We Are The Champions" y "The Show Must Go On"). A partir de ahí Adam Lambert cumplió el sueño de interpretar a Freddie Mercury (no "reemplazar") y unirse a la agrupación desde entonces.

La biopic reflejará todo el proceso interno de la nueva formación, incluirá imágenes inéditas, entrevistas con los integrantes de esta aventura, y contará con la participación de Rami Malek, el protagonista de la película que volvió a populizar la figura de Mercury entre las nuevas generaciones.