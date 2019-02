El inesperado malestar de Coti con Diego Torres

El autor se indignó por el uso político del tema "Color esperanza" que él escribió para Diego Torres Crédito: Archivo

El festival Aid Live Venezuela trajo un inesperado conflicto entre Coti y Diego Torres por el uso del tema "Color esperanza". Como muchas canciones que se hicieron populares en la voz de algún artista, el tema tiene otro autor. En este caso el hit que inmortalizó el hijo de Lolita lo escribió Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más conocido como Coti.

Torres interpretó la canción en el evento, que tuvo lugar en Cúcuta, Venezuela, y que fue promovido por el multimillonario británico Richard Branson para recaudar fondos para ayuda humanitaria; algo que escandalizó el verdadero autor. A través de las redes sociales, Coti remarcó que nunca aceptó ceder los derechos del tema para fines políticos.

"Como autor de ´Color esperanza´ les digo que es una canción que sólo está a disposición de la gente, no de políticos", escribió en Twitter. "Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar ´Color esperanza´ en campañas. Nunca acepté, siempre me negué. Incluso en momentos que lo necesitaba mucho. La única vez que fue usada fue en Canarias ilegalmente. Lo denuncié y la levantaron antes de llegar a juicio", sumó.

Ante los comentarios de algunos de sus seguidores que juzgaron su actitud y lo tildaban de "comunista", Coti profundizó en su postura: "La situación en Venezuela es muy delicada. No siento legítimo ningún bando, la verdad. Ojalá haya elecciones pronto para que la gente pueda votar libremente y elegir. Que se vaya Maduro, pero que no entre (Donald) Trump con sus amigos. Por eso no estoy de acuerdo con que hayan usado hoy mi canción".

Y agregó: "¿Qué bien nacido no podría estar de acuerdo con verdadera ayuda humanitaria? Esperemos que en este caso los camiones no vengan con tanques detrás y dejen una estela de más hambre, más muertos, más violencia y más desesperación como otras veces sí ha ocurrido. Esa es mi esperanza".

Además aclaró que "las canciones no se venden" y que son de quienes las escriben y su descendencia.

Más tarde, habló con Radio con vos, donde aseguró: "No comulgo con el concierto de la fronteras, organizado por un inglés. No me creo el cuento del magnate inglés preocupado por el pueblo venezolano. Esta canción nunca tuvo un tinte comercial, político, económico. Me han dicho que apoyo a Chavez. Los insultos fueron en Twitter, que es una red social que tiene ejércitos que atacan. ´Color Esperanza´ tiene 20 años y se sigue cantando en hospitales, en centros oncológicos. Siempre me ocupé de mantenerla libre. No tengo relación de amistad con Diego [Torres], nada mas escribí 3 canciones para él. Yo no puedo prohibir, evitar que cante la canción que quiera. Yo no apoyo a [Nicolás] Maduro, es un proceso muy delicado. No queremos que vengan magnates, amigos de Trump, ni a Venezuela, ni a Haití donde ya están, ni a la Patagonia". En tanto, Diego Torres aún no se ha referido al tema.

En 2003, cuando el tema era un verdadero suceso, Torres lo interpretó frente al entonces papa, Juan Pablo II y más de medio millón de personas, durante un encuentro del pontífice con la juventud en las inmediaciones del Aeródromo de Madrid Madrid. "Cuando nosotros hicimos el disco Un mundo diferente creo que nos estábamos anticipando a muchos sucesos no sólo en la Argentina, sino en el mundo. Por eso después la canción "Color esperanza" pegó tan fuerte. A la gente le pasaron cosas emocionales y se identificó con el tema. Ojalá esa canción pueda lograr una pequeña conciencia en la gente. Esa es es una de las razones por las que hago música", le decía Torres a LA NACION unas horas después de aquel histórico show.