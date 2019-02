Mark Hollis, el líder de Talk Talk falleció ayer a las 64 años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 16:51

Mark Hollis, el cantante que lideró el grupo británico Talk Talk, falleció ayer a la edad de 64 años, por causas que aún se desconocen. Su primo político, el escritor Anthony Costello, fue quien lo comunicó a los medios. La lamentable noticia tomó por sorpresa a sus colegas del medio y fanáticos, que inmediatamente comenzaron a despedir al vocalista británico en las redes sociales.

El bajista de Talk Talk, Paul Webb, escribió en su cuenta de Facebook: "Musicalmente, él era un genio y fue un honor y un privilegio haber estado en una banda con él. No le he visto en muchos años, pero como muchos músicos de nuestra generación, he estado profundamente influenciado por sus innovadoras ideas musicales".

Otros que también lamentaron su partida son los miembros de Duran Duran, que expresaron en Twitter: "Estamos muy tristes por la muerte de uno de los más grandes innovadores de la música. Hollis fue el compositor de algunas canciones realmente buenas".

Talk Talk se formó en Londres 1981 y cosegchó importantes éxitos durante la década de los años ochenta. Entre los temas pop más recordados se encuentran "It's my life" y "Such a shame". En 1986 incursionaron en un estilo más experimental, convirtiéndose en precursores del post rock con el lanzamiento del álbum The colour of spring, al que le siguió S pirit of Eden (1988) y Laughing stock (1991).

Después de once años, la banda se separó oficialmente y Hollis continúo su carra como solista hasta 1998, cuando se retiró definitivamente de la industria musical. En 2003, su tema "It's my life" volvió a convertirse en un éxito mundial gracias a una versión del grupo estadounidense No Doubt.

Tony Kanal, el bajista de la banda, también lo recordó a través de su cuenta de Instagram como "co-creador de esa genial pieza musical (además de muchas otras)". Y agregó: "Nuestro amor y nuestras condolencias están para su familia, compañeros de banda y amigos. Gracias Mark por el arte que creaste y por permitirnos compartir nuestra versión con el mundo. Espero que le hagamos justicia".