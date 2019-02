Distinguir un cerdo de otro puede ayudar a combatir la gripe porcina, pero falta crear una base de datos con sus rostros y encontrar cómo rastrear el resto de su cuerpo Crédito: Shutterstock

Sui-Lee Wee SEGUIR Elsie Chen SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 00:54

Una base de datos para las caras de todos los puercos. Escáneres de voz para detectar a los cerdos por su tos. Robots que distribuyen la cantidad justa de alimento. Este podría ser el futuro de los criaderos chinos de cerdos.

Las empresas chinas están fomentando el uso del reconocimiento facial y de voz, así como otras tecnologías avanzadas, para proteger a los cerdos del país. En este Año del Cerdo, muchos de estos animales chinos están muriendo de una enfermedad porcina que es mortal y que está amenazando el suministro nacional de carne de puerco, un alimento básico en las mesas chinas.

Por lo tanto, el efervescente sector tecnológico de China está usando las mismas técnicas que ha utilizado para transformar la vida del país -y, con intenciones aún más oscuras, que el gobierno chino está utilizando cada vez más para espiar a su propia población - a fin de garantizar que sus cerdos tengan una salud impoluta.

"Si no están felices, y no comen bien, en algunos casos se puede predecir si el cerdo está enfermo", comentó Jackson He, director ejecutivo de Yingzi Technology, una firma pequeña con sede en la ciudad sureña de Guangzhou que ha introducido su visión de un "criadero de cerdos del futuro" con tecnologías de reconocimiento facial y de voz.

El sistema identifica los cerdos en el criadero Crédito: The New York Times

Las firmas tecnológicas más importantes de China también quieren consentir a los cerdos. Alibaba, el gigante del comercio electrónico, y JD.com, su rival, están usando cámaras para monitorear las caras de los cerdos. Alibaba también usa software de reconocimiento de voz para monitorear sus toses.

En China, ha habido una rápida y gran acogida de las soluciones de tecnología de punta casi para cualquier problema. Una revolución digital ha transformado a China en un lugar donde casi todo se puede pedir desde un teléfono inteligente: servicios financieros, comida condimentada para llevar, manicuras y peluquerías para perros, por nombrar algunos casos. El reconocimiento facial se ha empleado en baños públicos para dar papel higiénico, en estaciones de trenes para detener criminales y en complejos habitacionales para abrir puertas.

No obstante, quizá sea demasiado pronto para esta iniciativa porcina.

Base de datos con los rostros porcinos

"Me gusta la idea, me gusta el concepto, pero necesito ver que funciona", mencionó Dirk Pfeiffer, profesor de epidemiología veterinaria en la Universidad de la ciudad de Hong Kong. "Porque, si no funciona, es contraproducente".

El reconocimiento facial no servirá a menos que China tenga una base de datos extensa de las caras de los cerdos para monitorear sus movimientos, señaló. Asimismo, el reconocimiento facial no sirve "una vez que el animal está en el matadero y lo cortan en pedazos".

"¿Cómo se puede conectar la cabeza con el resto del animal muerto?", cuestionó Pfeiffer.

Además del rostro, los sistemas miden la temperatura corporal de los chanchos, cuánto se movieron a lo largo del día y otros parámetros Crédito: SmartAHC/The New York Times

En China, muchos de los criadores de cerdos también se muestran e escépticos. China está a la mitad del cierre y la consolidación de muchos de sus pequeños criaderos de cerdos, a los que culpan de contaminar el medioambiente. Sin embargo, todavía hay 26 millones de pequeños criaderos de cerdos en el país, los cuales representan casi la mitad de los criaderos en China, de acuerdo con expertos y el Ministerio de Agricultura.

"No invertiremos en estas cosas", afirmó Wang Wenjun, un porcicultor que se hizo de una fama modesta después de subir videos de sí mismo mientras les cantaba a sus cerdos.

"A menos que sean granjas grandes, pero los criaderos de cerdos que tienen solo unos 200 animales no le encontrarán la utilidad".

En términos generales, en años recientes, el gobierno chino ha respaldado la tecnología en el sector agropecuario. Su plan más reciente de cinco años, un gran documento de planeamiento económico, exige el uso de robots y tecnología de redes. En octubre, el Consejo de Estado -el Gabinete de China- señaló que quería promover las "actividades agropecuarias inteligentes" y el uso de la tecnología de la información en la agricultura. En agosto, los funcionarios de agricultura de la ciudad de Pekín alabaron "la cría de cerdos de una manera inteligente" por medio del A-B-C-D: inteligencia Artificial, cadena de Bloques, Computación en la nube y tecnología de Datos.

Contra la fiebre porcina

Por lo tanto, cuando la fiebre porcina africana arrasó con los criaderos de China, las empresas tecnológicas del país vieron una oportunidad. La enfermedad no tiene una vacuna ni una cura conocida. Se puede propagar por medio del contacto entre animales o productos infectados de cerdo, es decir que se puede ocultar en salchichas o jamón durante meses. No afecta a los humanos, pero pueden ser portadores. China ha sacrificado alrededor de un millón de cerdos, ha montado controles en carreteras y ha construido cercas, en vano.

El sistema identifica los cerdos en el criadero Crédito: Yingzi Technolog/New York Times

Hay mucho en riesgo. China es el principal criador de cerdos en el mundo, con una población actual de alrededor de 400 millones, y es el consumidor más grande de carne de puerco. La carne es tan importante que el país tiene su propia reserva estratégica de carne de cerdo en caso de que haya escasez.

Las empresas que respaldan la tecnología aseguran que pueden ayudar a los criadores a aislar a los portadores de la enfermedad, recortar el costo de la alimentación, aumentar la fertilidad de las cerdas y reducir las muertes no naturales. El sistema de JD.com utiliza robots para suministrar la cantidad correcta de alimento a los puercos según la etapa de crecimiento del animal. SmartAHC, una empresa que usa inteligencia artificial para monitorear las estadísticas vitales de los cerdos y ofrece servicios comerciales, coloca monitores portátiles que pueden predecir el momento de ovulación de las hembras.

Promocionan sus tecnologías como una alternativa a las etiquetas en las orejas de los cerdos, una práctica que muchos criadores consideran cruel. Los humanos pueden manipular las etiquetas -que son mucho más baratas- o se pueden caer de las orejas si los cerdos se pelean, según las empresas.

La tecnología facial de JD.com puede detectar si un cerdo está enfermo y averiguar por qué, comentó una vocera, Lu Yishan. Después su sistema notifica al criador, quien puede ordenar un tratamiento. La empresa mencionó que ha instalado el sistema, el cual creó junto con la Universidad de Agricultura de China en Pekín, en un criadero de la provincia de Hebei, al norte de China, y que está a la venta para criadores dispuestos a probarlo.

El sistema de Alibaba monitorea la actividad de los cerdos y permite a los criadores monitorear a los animales en tiempo real, de acuerdo con un comunicado de la empresa. Luego, el sistema receta un plan de ejercicios para mejorar su salud. Su video de publicidad muestra a cerdos que corren en el bosque y juegan con una pelota. Alibaba afirmó que Tequ Group, una gran empresa de porcicultura con sede en la provincia suroccidental de Sichuan, usa la tecnología. Tequ no respondió a una solicitud para ofrecer comentarios.

El reconocimiento facial de los cerdos funciona de la misma manera que el de los humanos, según las empresas. Los escáneres y el software ingresan los pelos, el hocico, los ojos y las orejas. Se mapean los rasgos. Los cerdos no son todos iguales cuando sabes qué buscar, mencionaron. "Pasa lo mismo con los rostros humanos: ninguno es igual al otro", comentó He, de Yingzi.