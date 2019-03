La emoción de Carolina de Mónaco en el entierro de Karl Lagerfeld

En 1983, Lagerfeld y Carolina llegan juntos a una fiesta de la revista Vogue en el Crillon Hotel Fuente: HOLA - Crédito: AFP

Pocas mujeres lucieron sus creaciones como ella, que además de embajadora y musa máxima de sus diseños, fue una de sus grandes amigas y confidentes. El pasado viernes 22, visiblemente emocionada, la princesa Carolina le dijo adiós por última vez al genial Karl Otto Lagerfeld, que murió el martes 12, a los 85 años, por un cáncer de páncreas. Acompañada por dos de sus hijos, Andrea y Charlotte Casiraghi, la hija de Rainiero y Grace Kelly dijo presente en Mont-Valérien, en Nanterre, donde los restos del Káiser fueron cremados, tal como era su voluntad. "No me gustan los funerales, quiero mantener mi última imagen en la memoria de la gente. Firmé los documentos para exigir que nadie me vea muerto", había dicho.

El pasado viernes 22, a las 15, los amigos íntimos y los colaboradores más cercanos del modisto alemán se reunieron en Mont-Valérien, en Nanterre, donde sus restos fueron cremados, tal como era su voluntad. Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

El Káiser, tal como lo llamaban, murió el martes 19, a los 85 años, víctima de un cáncer de páncreas. Su partida enlutó al mundo de la moda, que lo consideraba uno de sus máximos referentes Fuente: HOLA - Crédito: Cordonpress

Visiblemente triste y de riguroso negro, la princesa homenajeó a su amigo con un total look de Chanel, que accesorizó con las infaltables perlas, un must de la maison Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

Charlotte Casiraghi heredó de su madre, Carolina de Mónaco, la pasión por los diseños de Lagerfeld, que la vistió en numerosas oportunidades Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

De la ceremonia, que fue breve e íntima, también participaron Anna Wintour, la familia Arnault (dueños del grupo LVMH), Inès de la Fressange y quienes serían dos de los herederos de su fortuna, que estaría valuada en 200 millones de dólares: Hudson Kroenig, su ahijado de 11 años, y Choupette, la gata que lo acompañó hasta sus últimos días. La princesa y el modisto alemán formaron una dupla de moda (y amistad) imbatible. Se habían conocido en 1975. El Baile de la Cruz Roja y el Día Nacional de Mónaco, dos de los acontecimientos sociales del principado, eran algunas de las ocasiones en las que Carolina priorizaba los modelos del director creativo de Chanel antes que los de cualquiera. Tal era la admiración que sentía por él que logró, además, que sus hijas también se enamoraran del talento de Lagerfeld y lo incluyeran desde muy chicas en sus exclusivos guardarropas.

Los hermanos Hudson y Jameson Kroenig. El mayor (con las manos en los bolsillos) desfila para Chanel desde los 2 años, es ahijado de Lagerfeld y sería uno de sus herederos. Su padre es el modelo Brad Kroenig, que era considerado familia para el modisto. En la foto se los ve junto a su madre, Nicole. Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

Carine Roitfeld, ex directora de Vogue Paris, junto a la modelo Natalia Vodianova, casada con Antoine Arnault. Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

La directora y vicepresidente ejecutiva de Louis Vuitton, Delphine Arnault, lució elegantísima. Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

La modelo y diseñadora Inès de la Fressange, junto a Andrea Casiraghi. Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup

La diseñadora Virginie Viard es quien sucederá a Lagerfeld en el cargo de director creativo de Chanel Fuente: HOLA - Crédito: Grosbygroup