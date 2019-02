La actriz británica decidió bajarse de la película Luck y explica, sin tapujos, cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa determinación

En junio del 2018 John Lasseter, el creador de Toy Story, se alejó de Disney luego de ser denunciado por varias mujeres por comportamiento inapropiado y admitir públicamente la veracidad de los relatos. En el día de hoy, Emma Thompson escribió una carta explicando por qué se bajó del la película animada Luck, en donde sería la voz de uno de los personajes.

La estrella británica, que ya había comenzado a trabajar en el proyecto, dejó las grabaciones a mediados de enero cuando el estudio decidió contratar a Lasseter. En el escrito difundido por sus representantes, se puede leer los motivos de su renuncia.

"Como ya saben, me he retirado de la producción del film Luck, dirigida por el increíble Alessandro Carloni. Me resulta extraño que la compañía haya considerado contratar a alguien con la conducta del señor Lasseter, sobre todo teniendo en cuenta el aire de cambio que hay hoy en día y lo que se espera de personas con el poder de decisión que tienen ustedes", le comunicó a la productora.

"Me di cuenta que la situación, que envuelve a muchos seres humanos, es complicada. Sin embargo hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. Si un hombre ha estado tocando mujeres de manera inapropiada durante décadas, ¿por qué una mujer querría trabajar para él teniendo en cuenta que la única razón por la que ya no abusa es una cláusula en el contrato que remarca que se tiene que comportar de manera profesional?".

A lo largo de la carta, la actriz le cuestiona a los productores la decisión que tomaron. "El mensaje que dan pareciera ser el siguiente, 'estoy aprendiendo a tener respeto por las mujeres, por favor ténganme paciencia mientras lo hago. No es fácil'", reflexiona. "Mucho se ha dicho sobre darle a Lasseter una segundad oportunidad, pero seguramente se le han pagado millones de dolares para recibirla. ¿Cuánto dinero se le ha dado a los empleados de Skydance para que le den otra oportunidad?".

"Si John Lasseter hubiese construido su propia compañía, entonces cada uno de sus empleados tendrían la posibilidad de elegir si trabajar con él o no. Pero en Skydance aquellos que no quieren darle otra oportunidad deben quedarse y sentirse incómodos o perder sus trabajos. ¿No debería ser él quién pierda su trabajo si los empleados no desean darle otra chance?".

"Detesto tener que hacerme a un lado de este proyecto porque adoro a Alessandro y creo que es un director increíble y súper creativo. Pero solo puedo hacer lo que creo correcto en estos tiempos difíciles de transición y conciencia colectiva", culmina la actriz.

El creativo reconoció que había tenido comportamientos impropios con varias de sus empleadas y subordinadas, entre los cuales se destacaron caricias en las piernas, besos en los labios y abrazos que fueron considerados lascivos. También se lo señaló como responsable de un caso de acoso hacia una empleada suya durante una fiesta post Oscar en 2010.