Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 22:08

Javier Mascherano en la que se refirió a la selección, Lionel Messi y el paso fallido por el Mundial de Rusia, donde la Argentina quedó eliminada en octavos de final ante Francia. "Quizá me tendría que haber ido después de la final contra Alemania y me iba con todos los laureles, pero yo no soy así, no soy egocéntrico, yo iba más allá, para mí era un compromiso con compañeros y la selección", contó en una entrevista que dio en Fox Sports.

"He sido afortunado por la carrera que he tenido, me ha dado mucho más de lo que merecía pero por momentos se me ha hecho cargo de muchas cosas que no estaban en mis manos. Se llegó a pensar que yo manejaba todo adentro, como si fuera el presidente de la AFA y yo siempre intentaba unir, siempre, desde todos lados, a los técnicos y jugadores, crear un clima bueno, a veces lo logré y a veces no", dijo, en un tramo de la larga charla que mantuvo desde China, donde juega para el Hebei Fortune de la Superliga de aquel país.

Tengo el récord de perder finales. De las 5, perdí dos en penales y una en el alargue. Yo estaba devastado, me decía que no era para mi Javier Mascherano

Sobre las finales perdidas que pesan en su contra, el Jefe dijo que lo cargan cuando las cuenta: "Tengo el récord de perder finales. De las cinco, perdí dos en penales y una en el alargue. Yo estaba devastado, me decía que no era para mi. Llegás a lo último y no podés. En las tres finales fuimos más que el rival desde el juego. La de Chile fue pareja pero las tuvimos nosotros las mejores. La de EEUU y Brasil, seguro. No las pude ganar, qué va a ser, no podía hacer nada. Obviamente que juega en lo mental eso. Yo se lo dije a los chicos que lo sigan intentando. Llegará un momento que esa que no entró, entrará".

Durante una conferencia de prensa en el último Mundial. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Mascherano también habló del partido contra Francia y por qué fue él quien salió a hablar con la prensa y no Messi, el capitán: "Como me iba de la Selección, me ofrecí yo a hablar después de ese partido. Era mejor que hablase uno que se iba y no entrar en ese juego y no que uno en un momento de calentura pudiese decir algo que se pudiera arrepentir".

Sobre la presión que tienen los jugadores en la selección, explicó: "Yo supe convivir con todo eso. Hay que aceptarlo. En el Mundial de Brasil no me creí todo lo bueno que se decía y tampoco creo que fuese culpable de todo (en Rusia). Hay que saber convivir con eso".

Ni Sampaoli ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta a su idea, o quizá nosotros no teníamos las cualidades para llevarla a cabo Javier Mascherano

Mascherano también se refirió al trabajo de Sampaoli como entrenador de la selección en el último Mundial: "Ni él ni nosotros le pudimos encontrar la vuelta a su idea, o quizá nosotros no teníamos las cualidades para llevarla a cabo. Pero sigo pensando que es un gran entrenador porque lo ha demostrado y lo he visto entrenar. En los entrenamientos estaba claro. Él intentó buscarle la vuelta a otras variantes. Creo que no pudo ni nosotros pudimos, gran parte es responsabilidad nuestra", sostuvo.

Fuente: Archivo

Sobre la relación del entrenador con el equipo, Mascherano sostuvo que Sampaoli siempre fue un entrenador intuitivo: "A veces ni siquiera hacía falta decirle nada directamente. Él quería saber qué sensaciones tenían los jugadores adentro de la cancha", sostuvo.

De Lionel Scaloni y el recambio generacional en el equipo de la selección, Mascherano hizo enfoque en los resultados del técnico, a quien advirtió, antes de comenzar su labor en la AFA, que de funcionar su trabajo continuaría al frente de la selección: "Cuando le ofrecieron seguir esos 6 partidos yo le dije que quizá iba a tener la chance de seguir si funcionaba. No es tan fácil encontrar una solución para la selección cuando los mejores entrenadores están con trabajo".

Del recambio que propuso el nuevo entrenador de los jugadores de la selección, insistió en que apoya totalmente la iniciativa. "No soy yo quién tiene que decidir el recambio. Se le ha dado chances a chicos que antes no pudieron y está bueno. Hay jugadores que han participado en el mundial y que tienen actualidad para seguir estando. El entrenador elegirá quiénes son los mejores para ir a la Copa América".