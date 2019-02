Audiencia del gas: piden no trasladar a los usuarios el impuesto al cheque

Los defensores del pueblo exigieron tratar el tema en el Congreso; las empresas quieren un aumento del 35% en la tarifa Fuente: Archivo

Habían pasado solo unos minutos del mediodía de ayer cuando se produjo algo poco habitual en las audiencias en las que se trata el aumento del gas : antes de que terminaran de exponer todos los defensores del pueblo, el presidente del Enargas, Mauricio Roitman, tomó la palabra para dar explicaciones sobre el tema del traslado al consumidor del impuesto al cheque.

El incidente fue una muestra de la importancia que tomó el tema luego de que LA NACION publicó, la semana pasada, una nota en la que se contaba que las empresas distribuidoras de gas trasladan al consumidor el impuesto al cheque. La reacción de Roitman se debió a que los defensores del pueblo, uno detrás de otro, reclamaron que se elimine ese traslado y pidieron que la cuestión fuera tratada en el Congreso.

El presidente del Ente Regulador del Gas hizo hincapié en que de ninguna manera el consumidor paga la parte que la distribuidora destina a adelanto de Gananias y que su organismo realiza todas las auditorías pertinentes para evitar que se cobren sumas indebidas. Según comentó uno de los presentes en la audiencia, la explicación no terminó de conformar a todos.

Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, confirma que varios se refirieron al tema como un abuso de las empresas y que luego el presidente del Enargas aclaró que está referido al concepto de intangibilidad de los ingresos que tienen las empresas. "De todos modos, yo opino que no corresponde que lo paguen los usuarios. Lo que pasa es que como antes era una tarifa muy pequeña nadie le prestaba atención, pero ahora, con la quita de subsidios, esto cobra relevancia", expresa.

Es más: según adelantó Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, el pedido de eliminación del traslado del impuesto al cheque al consumidor será llevado también a la audiencia pública que se hará mañana en Salta. "Insistiremos con este reclamo, porque nos parece algo totalmente ilógico que se traslade al consumidor un impuesto que deben pagar las distribuidoras", enfatizó Boada.

Tal como precisó LA NACION, según la ley del gas (24.076), el impuesto a los débitos y créditos (conocido como "impuesto al cheque") se comenzó a trasladar a las tarifas a partir de las resoluciones 2700/02 y 2783/02 del Enargas; es decir, hace 17 años. Lo cierto es que, aunque se trate de una operatoria legal, el traslado del impuesto al cheque al consumidor es, según los especialistas, inconstitucional. En ese sentido, Félix V. Lonigro, abogado constitucionalista, explicó que se trata de un impuesto que grava a la empresa, por lo tanto, es ella quien lo tiene que pagar, no el usuario.

Otro tema que guarda similitud con el del impuesto al cheque fue expuesto en la audiencia de ayer: se trata del reclamo por la inclusión en la factura de gas de los impuestos y tasas municipales. "El cuestionamiento es que no queda claro cómo se controla que no se cobre de más, ya que cada municipio cobra una cosa distinta: uno lo hace en concepto de pasar un caño por la puerta de tu casa, otro no especifica la contraprestación y otro incluye alumbrado. Son categorías imposibles de deducir", señala Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos.

Las empresas, en tanto, mostraron sus costos y pidieron que se aplique el índice de precios mayoristas (IPIM) para actualizar la tarifa, lo que significaría en promedio un aumento de 35% del valor actual del gas. Una factura que hoy paga $5000 pasaría a pagar entre $6500 y $7000 con impuestos. El Enargas, no obstante, insistió en continuar aplicando el índice de precios al consumidor, que es 3% menor y que se aplicó en la recomposición tarifaria de octubre de 2018.

La resolución final sobre todos los temas que se trataron en la audiencia será publicada en los últimos días de marzo para poder tener aplicación ya el 1º de abril, con nuevo cuadro tarifario hasta octubre. "Pero ya se rumorea que la próxima recomposición será en noviembre y no en octubre, para evitar tener que dar la noticia del nuevo aumento justo antes de las elecciones presidenciales", comenta Procelli.

El enargas, multas y subastas

El presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman, remarcó el rol de control del organismo. En la audiencia de ayer, remarcó que se actualizó el régimen de multas por incumplimientos de las compañías, por primera vez desde 1992.Subrayó además: "En este marco, fue posible aplicar la máxima multa de $14 millones a Gas Cuyana", a fin de 2018, y añadió que "la semana pasada se multó a Gas del Centro, de Córdoba, por $6 millones". El funcionario también indicó que dentro de las nuevas iniciativas que conforman la actividad de regulación, se publicó la nueva Norma Argentina de Gas (NAG), que estableció la revisión de la instalación interna existente sin cortar el gas de una vivienda cuando haya que realizar una reparación. Además, puso de relieve que se hizo la primera subasta de gas en firme de la historia de la Argentina, y precisó que logró cubrir 93% de la demanda solicitada por parte de las distribuidoras que se presentaron. "El objetivo de estas subastas es avanzar en la consolidación de un mercado más transparente y competitivo en lo que respecta a la formación de precios", dijo.