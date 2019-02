De los lectores: cartas & mails

Ruidos molestos; Extinción de dominio; Regalo del Papa; Normas de protocolo; Las ideas no se matan;

Ruidos molestos; Extinción de dominio; Regalo del Papa; Normas de protocolo; Las ideas no se matan;

Ruidos molestos

Vivo desde hace poco en un edificio frente a la plaza ubicada entre las calles Costa Rica, Medrano, El Salvador y Acuña de Figueroa. Todo muy lindo, salvo los sábados y domingos por la noche, cuando la plaza se llena de murgas que tocan los bombos hasta la 1 de la madrugada. Peor aún si tus hijos empiezan el colegio al día siguiente.

¿Quién es el funcionario del gobierno de la ciudad que, desconociendo la figura de los ruidos molestos (artículo 82 del Código Contravencional de la CABA) otorga permisos hasta esa hora?

Y más preocupante sería que esto se diera con el conocimiento del jefe de Gobierno de la ciudad.

Federico Ramos

DNI 24.998.123

Extinción de dominio

Una vez más -y por una leve mayoría- representantes de la "voluntad popular" cercenan el elemental deseo social de que los bienes del Estado sustraídos ilícitamente por sus funcionarios, en beneficio propio, sean recuperados para remediar, en muchos casos, graves falencias sociales, y para restaurar el fundamental sentido de justicia y de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. "La única verdad es la realidad", señaló clara y sencillamente Aristóteles. La misma frase utilizó el máximo jefe político de quienes hoy, con esta realidad -y en ese acto- ponen en flagrante evidencia su verdadero pensamiento de consagrar -una vez más- la impunidad de los deshonestos por sobre la inmensa mayoría del abnegado pueblo argentino.

Memoria, verdad y justicia.

Horacio M. Malaurie

DNI 4.521.746

Regalo del Papa

¿Por qué el Papa regaló el libro Las cartas de la tribulación a los obispos que participaron del encuentro en el Vaticano para tratar el tema de los abusos sexuales en la Iglesia? En esa obra se cruzan dos lecturas de la historia: una es la de los hechos, la otra es la del discernimiento de la intención que los produjo. La historia de los hechos, una vez conocida, suele ser sencilla: aquí Francisco transcribe las ocho cartas de dos padres generales de la Compañía de Jesús, Lorenzo Ricci y Jan Roothaan. Fueron escritas en los siglos XVIII y XIX, en momentos en que la Compañía fue clausurada y sufrió persecuciones por parte de la corte borbónica. La historia de las intenciones que movieron esos hechos constituye un tratado acerca de la tribulación y el modo de sobrellevarla. Conjeturo que el Papa les regaló este libro porque a partir de una mirada a los hechos actuales desde los hechos del pasado, estos hechos se pueden convertir en acontecimientos, es decir, en algo que nos pasa y nos afecta. Lo que pasa no es como el agua que transcurre bajo un puente, sugiere Francisco con dolor. Y una clave del discernimiento es aceptar lo que nos pasa. Solo a partir de allí es posible arrepentirse y cambiar. Cambiar como institución, en este caso, significa llevar ante la Justicia civil a los responsables de los abusos. Las cartas de la tribulación de los siglos pasados han sido fuente de inspiración para las que escribió Francisco para pedir perdón a las víctimas de pedofilia en Chile, reconociendo haber estado mal informado y buscando un camino en medio de la tormenta. Las comentan los jesuitas Diego Fares, argentino; Antonio Spadaro, italiano, y James Hanvey, británico.

Luis Baliña

luisbalina@gmail.com

Abogados

El distinguido periodista Joaquín Morales Solá, en su columna del domingo, escribe, refiriéndose a un abogado, que "el vedetismo forma parte de la profesión". Una desafortunada e injusta afirmación que bien podría referirse a la de periodista, lo que no hago por respeto y prudencia. Las generalizaciones tienen resultados injustos. Soy la cuarta generación de abogados, tengo centenares de amigos que lo son; conozco, tal vez, a miles de abogados que ejercen su profesión con dignidad y seriedad. Y guardo por todos un gran respeto. Debo haber intervenido, tras 51 años de ejercicio de la abogacía, en muchísimos pleitos y conflictos (que es una de las tareas de los abogados), y muy pocas veces me topé con letrados vedetes porque son escasos, pero notorios, y generalmente no están entre los mejores. Los buenos y correctos abogados guardan silencio, hablan o escriben solo para los jueces y defienden a sus clientes.

Espero que el señor Morales Solá corrija su desafortunada expresión y continúe con la certera prédica que lo caracteriza.

Guillermo Lascano Quintana

lascanoquintana@hotmail.com

Normas de protocolo

Gracias a LA NACION por la información acerca del viaje internacional del Presidente. No sé por qué su esposa y él optaron en la India por unir sus manos en forma de plegaria. El protocolo internacional aconseja siempre seguir las normas propias de los invitados, que son respetuosas. A la realeza, los argentinos la saludamos con un apretón de manos sin inclinación de cabeza. Otra cosa es el saludo al Papa. Los creyentes pueden besarle el anillo o la mano o, de acuerdo al gusto del actual pontífice, es posible estrechar su mano. Pero alguna vez hemos observado que besó. Insisto, entre creyentes es un gesto de afecto.

Roberto Sebastián Cava

Especialista en Protocolo y Ceremonial

roberseb@gmail.com

Las ideas no se matan

Alfredo Vítolo fue vetado tempranamente como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su postura pública en favor de la vida. Entonces, ¿ya no solo no es un "derecho humano" la vida, sino tampoco defenderla? ¿Habrá alguna contradicción en que no puedan ser miembro de esa comisión los que defienden la vida o los que piensan distinto?

Luego de más de 150 años de que Sarmiento nos animara con la frase del conde de Volney, las ideas no se matan, asistimos nuevamente a que se "mata" al de las ideas.

Luis Diego Barry

DNI 21.892.365

