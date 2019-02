Los movimientos sociales y la izquierda marcharon contra las subas de tarifas

Agrupaciones de izquierda y piqueteros, ayer, en el Parque Lezama Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Hubo cortes en varios puntos de la ciudad, lo que generó caos vehicular; Moyano protestó por los despidos en Femsa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019

Tras varios días de relativa calma en el centro porteño, las organizaciones sociales volvieron ayer a activar los cortes en la ciudad en contra de las políticas del Gobierno.

Con foco en el rechazo de las subas de las tarifas y en los alimentos, agrupaciones de izquierda y movimientos sociales como Barrios de Pie marcharon en distintos puntos de la capital, lo que produjo caos de tránsito.

Las protestas de ayer fueron un preludio del cronograma de manifestaciones que preparan sectores opositores al Gobierno. En gran parte de los cortes se reclamó un mayor diálogo con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Para marzo se prevén numerosos cortes en la ciudad y sus accesos y en el interior del país, además de un posible acampe en la avenida 9 de Julio.

Una de esas manifestaciones será nacional y sería convocada en las próximas semanas por el triunvirato piquetero que componen Barrios de Pie, CTEP -que tiene a Juan Grabois como referente- y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Las protestas de ayer volvieron a incumplir el acuerdo implícito que había con las autoridades para no interrumpir el tránsito en el metrobús emplazado en la 9 de Julio. Los manifestantes no solo impidieron la circulación de los vehículos particulares, sino también del transporte público. Pese a ello, la policía no intentó liberar los caminos. El sindicalismo también se sumó a la jornada de protestas: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA marcharon al Congreso y al Ente Regulador de la Energía Eléctrica. Camioneros también participó de las protestas, aunque en una cruzada propia: Hugo Moyano encabezó un acto en General Paz y Carrillo en rechazo de los despidos en Femsa-Coca-Cola. "Tienen intenciones de perjudicar a los trabajadores. Quieren quitarles derechos que durante años costaron vidas y mucho sacrificio", dijo Moyano.

Paralelamente, un grupo de intendentes realizó una audiencia contra la suba de tarifas. De esa forma, desde los piqueteros hasta la oposición partidaria presentaron el rechazo a los incrementos de los servicios como bandera principal en el inicio del año electoral.