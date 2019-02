Casco se fracturó la clavícula derecha a los 13 segundos del partido con San Martín de Tucumán Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 23:59

River vive un presente con sinsabores. Puede sonreír por el alza del nivel del equipo y por los 14 puntos logrados sobre 18 posibles, que son un aliciente de cara a las últimas cinco fechas de la Superliga para lograr el boleto a la Copa Libertadores 2020. Pero, al mismo tiempo, la sonrisa no es completa debido a las lesiones que tienen a maltraer a un plantel que sigue perdiendo piezas claves a pocos días del debut en la Libertadores: el próximo miércoles visitará a Alianza Lima en Perú.

Desde el regreso oficial a la competencia, que se produjo el 19 de enero, ya son nueve jugadores diferentes los que sufrieron diez lesiones que los obligaron a perderse al menos un partido. Muchos de ellos son jugadores centrales en la estructura del técnico Marcelo Gallardo : Gonzalo Montiel (esguince de rodilla derecha), Exequiel Palacios (fractura proximal de peroné derecho con un leve desplazamiento), Milton Casco (fractura de la clavícula derecha) e Ignacio Fernández (lesión muscular en el isquiotibial izquierdo) son cuatro de los casos más trascendentes que hoy continúan en etapa de enfermería. ¿La noticia positiva? Enzo Pérez, tras la lesión muscular grado 1 en el recto interno izquierdo, realizó fútbol y está en condiciones de regresar el sábado frente a Newell's.

Exequiel Palacios (con Martínez Quarta) volvió a los entrenamientos; tiene para al menos 45 días más Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Según pudo saber LA NACION, en la intimidad del mundo River no hay una preocupación exagerada, más allá del habitual dolor de cabeza al perder piezas claves del plantel que obligan al rearmado del equipo. Tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico consideran que el poco tiempo de descanso y la corta pretemporada pueden influir, pero no terminan siendo la única causa, ya que entienden que hay situaciones fortuitas que son impredecibles.

"Mala racha", retumba en el predio de Ezeiza, bajándole el tono a la situación, tal como hizo el delantero Rafael Borré en rueda de prensa: "Venimos complicados con las lesiones, nos vienen afectando y nos cuestan mucho. La falta de pretemporada puede ser una causa en este tipo de momentos, pero también hay mala fortuna. queremos salir lo antes posible de la racha de lesiones. Hemos tenido muchos partidos en el año y hay que estar atentos en todos los detalles físicos para estar listos para jugar".

Es que la exigente competencia y el apremiado calendario son causas naturales de la situación: debió afrontar nueve fechas en 37 días (un partido cada poco más de cuatro días). Y todo se potenció tras un fin de año intenso que recién culminó el 22 de diciembre con el tercer puesto del Mundial de Clubes, las cortas vacaciones de tan solo 13 días y la poca preparación durante la pretemporada: el plantel volvió al trabajo el 6 de enero, solo pasó cinco días en Punta del Este por un fuerte temporal y el 19 tuvo el primer compromiso ante Defensa y Justicia.

"Estamos sufriendo una racha negativa de lesiones. A esta altura uno no espera tener esta cantidad de lesionados. Eso nos lleva a mirar el futuro sin volvernos locos", dijo Gallardo en su última conferencia de prensa, y tiempo atrás había destacado el trabajo de sus preparadores físicos, con Pablo Dolce a la cabeza: "Nosotros hemos jugado muchísimos partidos y hemos respondido siempre, hemos sido competitivos todos los años, con algunas competencias importantes que llevan a exigirte de muy buena forma y siempre estuvimos presentes. Yo he destacado siempre el trabajo de mis preparados físicos, si no, no hubiésemos ganado nada de lo que ganamos. No le doy importancia a lo que se diga".

Nacho Fernández sufrió una lesión del isquiotibial izquierdo Fuente: LA NACION - Crédito: Fotobaires

Ante la situación, ayer también volvió a sonar la alarma: Ignacio Scocco, quien solo pudo jugar dos partidos (50 minutos) en los últimos cuatro meses por problemas físicos, no pudo participar de la práctica de fútbol por una molestia en el tendón del aductor derecho, aunque se estima que no tendría problemas para estar el sábado.

Scocco, la primera mala noticia

Scocco fue el primer lesionado del año, con el viejo problema que arrastró durante noviembre y diciembre: lesión muscular en el gemelo derecho del delantero, que hasta ahora solo pudo ir al banco frente a Banfield y San Martín de Tucumán. Luego se lesionó Lucas Martínez Quarta, quien se perdió los partidos con Unión y Patronato por una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

Más adelante le tocó a Juan Fernando Quintero, ausente en el triunfo 4-0 ante Godoy Cruz por una tendinitis en el isquiotibial izquierdo. Tras jugar en Mendoza, se sumó Enzo Pérez con una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que le impidió estar ante Vélez. Y en la noche en Liniers se sumó otro dolor de cabeza que se desactivó rápido: Gonzalo Montiel salió por un esguince de tobillo derecho, pero jugó a la semana frente a Racing.

El festejo 2-0 sobre la Academia en el Monumental del 10 de febrero dejó dos nuevos caídos: Enzo Pérez, hoy ya recuperado de su lesión muscular con el alta médica, y Palacios, quien finalmente no será operado por la fractura proximal de peroné derecho con un leve desplazamiento. El joven volante tucumano ayer regresó a los entrenamientos, hizo tareas en el gimnasio y tendría cerca de 45 días de recuperación.

Scocco podría volver este fin de semana. Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Pero el inicio de la semana pasada volvió a tener nuevas incidencias: esguince en la rodilla derecha de Gonzalo Montiel tras ser reemplazado en el 1-1 con Banfield y distensión en el recto anterior izquierdo del juvenil defensor Kevin Sibille.

Todo se potenció tras la accidentada tarde del domingo pasado ante San Martín de Tucumán: Casco será operado hoy de la fractura en la clavícula derecha y se perderá lo que queda del semestre; Nacho Fernández tendrá al menos 15 días fuera de las canchas por la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo; y el paraguayo Robert Rojas tiene un traumatismo con leve esguince de tobillo derecho, que no sería de gravedad y podría estar ante la Lepra.

En medio de un presente que enciende dudas y temores, no perder al "Sicario" y poder contar con Enzo Pérez son dos más que buenas noticias para un Gallardo que tendrá el desafío de rearmar su estructura mientras empieza a implorar que se corte una preocupante mala racha.

Quintero cambió de rol pero se mantiene activo

Hay un cambio brusco en Juan Fernando Quintero. No solo convirtió cinco goles en siete juegos y es el goleador del semestre de River, sino que también asumió un nuevo rol jerárquico: maneja los hilos del equipo y es titular indiscutido. Al punto tal que jugó los 90 minutos ante Defensa y Justicia, Unión, Rosario Central y Banfield, fue reemplazado con Racing y San Martín de Tucumán (siempre después de los 20 del complemento) e ingresó ante Vélez.

Más allá de que no estuvo ante Godoy Cruz por una tendinitis en el isquiotibial izquierdo, y que el domingo pasado se retiró con hielo en la parte posterior de la pierna derecha, ayer se entrenó con normalidad y está a disposición del cuerpo técnico pese al alto trajín de la competencia. Ante la alta intensidad de juego, y con un desgaste mucho mayor, en River consideran que es normal que puedan aparecer fatigas musculares, aunque destacan el trabajo diario en los entrenamientos del colombiano, cada vez más motivado por su presente.

El carrusel de lesiones de River

Desde que se inició la pretemporada el 6 de enero en Punta del Este, esta es la nómina de lesiones sufridas por los jugadores del plantel que dirige Marcelo Gallardo:

1) Scocco (13/1): lesión muscular en el gemelo derecho (todavía no jugó)

lesión muscular en el gemelo derecho (todavía no jugó) 2) Martínez Quarta (23/1): fatiga muscular en el isquiotibial derecho (no jugó ante Unión y Patronato)

fatiga muscular en el isquiotibial derecho (no jugó ante Unión y Patronato) 3) Quintero (28/1) : tendinitis en el isquiotibial izquierdo (no jugó con Godoy Cruz)

: tendinitis en el isquiotibial izquierdo (no jugó con Godoy Cruz) 4) Enzo Pérez (2/2): sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho (no jugó con Vélez)

sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho (no jugó con Vélez) 5) Montiel (3/2): esguince de tobillo derecho (no se perdió ningún partido)

esguince de tobillo derecho (no se perdió ningún partido) 6) Enzo Pérez (10/2): lesión muscular grado 1 en el recto interno izquierdo (regresaría con Newell's)

lesión muscular grado 1 en el recto interno izquierdo (regresaría con Newell's) 7) Palacios (10/2): fractura proximal de peroné derecho con un leve desplazamiento (sin operación, se estiman 30-45 días de recuperación)

fractura proximal de peroné derecho con un leve desplazamiento (sin operación, se estiman 30-45 días de recuperación) 8) Montiel (17/2): esguince en la rodilla derecha (no regresó)

esguince en la rodilla derecha (no regresó) 9) Sibille (20/2): distensión en el recto anterior izquierdo (no regresó)

distensión en el recto anterior izquierdo (no regresó) 10) Casco (24/2): fractura de clavícula derecha (hoy será operado y se pierde lo que resta)

fractura de clavícula derecha (hoy será operado y se pierde lo que resta) 11) Nacho Fernández (24/2): lesión muscular en el isquiotibial izquierdo (15 días de recuperación)

lesión muscular en el isquiotibial izquierdo (15 días de recuperación) 12) Rojas (24/2): traumatismo con leve esguince de tobillo derecho (podría jugar con Newell's)

traumatismo con leve esguince de tobillo derecho (podría jugar con Newell's) 13) Scocco (26/2): entesitis en aductor derecho (podría jugar con Newell's)