"No queremos encaminarnos hacia la guerra", dijeron las autoridades paquistaníes Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 07:16

ISLAMABAD.- Luego de que ayer el gobierno de la India comunicara haber atacado un campo de entrenamiento jihadista en zona de la Cachemira paquistaní y en represalia por el atentado que el 14 de febrero mató a más de 40 soldados indios, hoy el gobierno de Paquistán afirmó haber derribado dos aviones indios en su espacio aéreo.

Quien dio la noticia fue el portavoz del Ejército, el general Asif Ghafoor, quien en redes sociales indicó: "La Fuerza Aérea derribó dos aviones indios en el espacio aéreo paquistaní". Luego, explicó que "en respuesta a ataques de la Fuerza Aérea paquistaní esta mañana" la "aviación india atravesó la línea de control" que sirve de frontera de facto entre India y Paquistán en la región en litigio de Cachemira.

Uno de los aviones se estrelló en Cachemira india y el otro en Cachemira paquistaní, agregó el general, que además confirmó que "un piloto indio fue capturado por los militares y otros dos están en la zona".

El Ministerio paquistaní de Relaciones Exteriores dijo que la aviación había atacado "objetivos no militares, evitando pérdidas humanas y daños colaterales" del "otro lado de la línea de control". "El único objetivo es demostrar nuestro derecho, nuestra voluntad y nuestra capacidad de autodefensa", indicó. "No tenemos ninguna intención de escalada, no queremos encaminarnos hacia la guerra, pero estamos preparados a hacerlo si nos fuerzan", agregó.

Paquistaníes queman una bandera india Fuente: Reuters

"La guerra es un fracaso de la política, India debe entenderlo", insistió Ghafoor.

Por su parte, Estados Unidos pidió a ambas potencias a "ejercer la moderación", al tiempo que instó a Islamabad a arremeter contra los "grupos terroristas" que operan en su territorio. "Alentamos evitar una escalada a cualquier costo", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, tras conversar telefónicamente con los cancilleres de ambos países.

Espacio aéreo

Asimismo, en medio de la elevada tensión, la agencia de prensa india notificó que aviones de combate paquistaníes violaron brevemente hoy el espacio aéreo indio en la región en litigio de Cachemira y lanzaron bombas. Ingresaron en los sectores de Poonch y Nozshera y cuando emprendieron el regreso lanzaron los ataques.

Uno de ellos fue derribado. Por ahora no hay un balance de víctimas ni de daños materiales, se indicó.

La incursión paquistaní se produjo al día siguiente de un "ataque preventivo" de la aviación india contra un campo jihadista en territorio paquistaní. Ante este panorama, Paquistán anunció el cierre de su espacio aéreo "hasta nueva orden".

Ciudadanos indios protestan y acusan a Paquistán de nación terrorista Fuente: Reuters

Por Cachemira

Las dos potencias nucleares de Asia del sur se disputan desde hace siete décadas la región himalaya de Cachemira, una región de mayoría musulmana por la que ambos ya libraron varias guerras.

En 1947, en momentos de la división del eximperio británico en dos Estados, India y Paquistán, el Maharaja de Cachemira eligió permanecer con India, si bien la mayoría de los habitantes era musulmana.

Pakistán protestó por aquella decisión y el primer conflicto se desató en 1948. Desde entonces, ambos países se enfrentaron en tres guerras (además de la de 1948, también en 1965 y 1999) y en diversos conflictos menores.

Desde 1988, la población de la Cachemira india se rebeló repetidamente contra el gobierno y contra la presencia de las fuerzas especiales del Ejército. En ese contexto, surgió un movimiento a favor de la autonomía, a menudo acompañado por acciones terroristas de grupos extremistas.

Desde siempre, India acusa a Paquistán de proporcionar apoyo logístico a estos grupos. Además, la tensión entre los ejércitos desplegados por ambos países a lo largo de la llamada línea de control sobre la frontera es constante y habitualmente desemboca en enfrentamientos armados.

"No queremos encaminarnos hacia la guerra", dijeron las autoridades paquistaníes Fuente: Reuters

Agencias AFP, AP y ANSA