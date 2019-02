Accidente en Egipto: se estrelló un tren en El Cairo y dejó al menos 25 muertos

Un tren se estrelló contra una barrera dentro de la estación Ramsis en El Cairo, Egipto Fuente: AFP - Crédito: Khaled Desouki

EL CAIRO.- Al menos 25 personas murieron y 50 resultaron heridas cuando un tren se estrelló hoy contra una barrera en la principal estación de trenes de El Cairo, Egipto, lo que causó una explosión seguida de un incendio, según informaron la televisión estatal y testigos presenciales.

Sobre la estación de Ramsés, en el centro de la capital egipcia, se elevaba humo negro y dentro de la terminal se podía ver el motor ennegrecido del tren inclinado hacia un lado junto a un andén.

Por el violento impacto el tanque de combustible explotó y provocó un enorme incendio que envolvió gran parte de la estación

Fuentes de seguridad dijeron que no había indicios de que el siniestro fuera deliberado.

Una decena de ambulancias y otros tantos vehículos de bomberos se hallan frente a la estación. En su interior, varios policías y bomberos inspeccionan un tren calcinado.

El primer ministro egipcio Mostafa Madbuly acudió al lugar del siniestro y aseguró: "Todo aquel responsable de negligencia deberá responder de ello" y asumir las "graves" consecuencias.

El jefe del Hospital del Ferrocarril de El Cairo dijo que se espera que la cifra de muertos siga aumentando

En fotografías y videos compartidos en las redes sociales se ve la humareda negra. Otras imágenes del interior muestran un andén en llamas y a gente corriendo para socorrer a las víctimas.

Bombero y rescatistas trabajan en el lugar del accidente

Testigos

Varios testigos dijeron que habían visto fuego que salía del motor del tren antes de que se estrellara. Ibrahim Hussein, quien estaba en el lugar, indicó: "Vi a un hombre que gritaba desde la locomotora, al llegar al andén: 'No hay frenos, no hay frenos', antes de saltar de la locomotora. Y no sé qué le pasó".

Un bombero trabaja entre los hierros retorcidos del tren Fuente: Reuters - Crédito: Amr Abdallah Dalsh

Egipto tiene una de las redes ferroviarias más antiguas y más grandes de la región y los accidentes con víctimas son relativamente frecuentes. A la edad de las vías y de los vagones se suma la circulación anárquica la poca vigilancia de las vías.

Los bomberos trabajan para apagar todos los focos de incendio Crédito: DPA / Ahmed Abd Elfatah

Los heridos fueron rápidamente trasladados a los hospitales más cercanos Fuente: AFP - Crédito: Ahmad Hassan

Un hombre camina sobre los escombros de un parte de la estación que colapsó a causa del fuego Fuente: AFP - Crédito: Khaled Desouki

Los bomberos trabajan para apagar definitivamente el fugo Fuente: AFP - Crédito: Hussein Talal

Un tren se estrelló contra una barrera dentro de la estación causando una explosión del tanque de combustible y provocando un enorme incendio, hay al menos 20 muertos Fuente: AFP - Crédito: Hussein Talal

Miembros de la fuerza de seguridad colaboran con los bomberos que trabajan en el lugar de la tregedia Fuente: Reuters - Crédito: Amr Abdallah Dalsh

Un tren se estrelló contra una barrera dentro de la estación causando una explosión del tanque de combustible y provocando un enorme incendio, hay al menos 20 muertos Fuente: AP - Crédito: Nariman El-Mofty

Un tren se estrelló contra una barrera dentro de la estación causando una explosión del tanque de combustible y provocando un enorme incendio, hay al menos 20 muertos Fuente: AP - Crédito: Nariman El-Mofty

Una librería que fue alcanzada por el fuego y su pérdida es total Fuente: AP - Crédito: Nariman El-Mofty

Las personas esperan en los alrededores de la estación para obtener novedades de sus familiares Fuente: AP - Crédito: Nariman El-Mofty

Agencias Reuters y AFP