Su creadora, Jenji Kohan, y parte de elenco postearon fotos del back del rodaje de los últimos capítulos de la exitosa serie que duró siete temporadas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 11:51

La serie Orange is the new black tendrá su última temporada este año. De hecho, esta semana se han terminado de grabar los últimos capítulos y tanto su creadora, Jenji Kohan, como parte del elenco se volcaron a las redes sociales para despedirse de esta historia y compartir con sus seguidores tanto su alegría por los buenos momentos vividos como su melancolía por el fin de un ciclo.

"El último día" se puede leer en un cupcake con el logo del programa en una de las fotos de Kohan, mientras Taylor Schilling, una de sus protagonistas, subió un video con las fotos del elenco junto a la frase: "Mi corazón está tan lleno de dolor y gratitud que estoy un poco mareada".

Esta serie, que se basó en el libro autobiográfico de Piper Kerman - My Year in a Women's Prison -, marcó un hito en Netflix . Si bien la historia comenzó con Schilling como protagonista fue cada vez más adictiva cuando se abrió la propuesta al resto de los personajes y se mostró las vivencias de diferentes mujeres y su realidad dentro de la cárcel.

Incluso, la misma Piper posteó un video en el que se ve su entrada al estudio: "Hoy fue mi último día en el set. Contenta, triste, muy agradecida". En tanto, Kohan publicó fotos, en donde se va a los escritores de la serie y al elenco, y utilizó la siguiente frase para definir lo que sentía: "Esto es una familia".

La séptima temporada de la serie se estrenará a mediados de año y según adelantó la actriz Natasha Lyonne a Hollywood Reporter tendrá un final "satisfactorio". En tanto, Schilling consideró que la despedida llega en el momento adecuado: "Me siento como si hubiéramos contado las historias, y no siento que haya piedra sin remover. Creo que [el show] hizo lo que vino a hacer. Y ahora, en la era Trump, hay nuevas historias que contar ".