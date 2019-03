Escuchá una grabación inédita de Los Gatos cantando en inglés en 1968

La grabación que hizo Litto Nebbia por pedido de RCA nunca se editó oficialmente

Lucas Garófalo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 10:36

"Este disco es un demo de Los Gatos cantando en inglés que nunca vio la luz", dice la descripción de un video de YouTube subido este mes, el 14 de febrero de 2019, en el que se puede escuchar una versión inédita y parcial de "Viento dile a la lluvia", el clásico de la banda de Litto Nebbia de 1968, de la que no se tenía registro. Hoy, Rolling Stone ofrece en exclusiva la grabación completa.

Escuchá la versión inédita de "Viento dile a la lluvia" cantada en inglés 02:31

Video

El hallazgo fue posible gracias a Roberto Verón, un musicalizador y operador de la radio APA de San Pedro, provincia de Buenos Aires, que se hizo del álbum casi de casualidad en 1995, pero recién decidió compartirlo públicamente este mes por insistencia de un amigo. "Yo nunca había escuchado a Los Gatos en inglés", dice Verón sobre el día en que puso por primera vez en su tocadiscos la misteriosa versión. "Y eso que siempre fui muy fanático de la banda."

Originalmente, el disco estaba en poder de un operador de Radio Argentina, al que había llegado por medio de la discográfica RCA. Tras la muerte de ese operador, su hija le dejó la colección de discos a Verón, por recomendación de un conocido en común. "Le contaron que yo cuidaba mucho los discos", dice Verón. "Lo cual es cierto: ando siempre con la franelita."

Cuando empezó a revisar la colección de su colega, a Verón le llamó la atención que ese single no tuviera carátula, sino apenas el nombre del tema en el centro del disco, escrito con máquina de escribir, y que no fuera un vinilo, sino un acetato. "Claro, era el máster", dice. Lo que nunca supo Verón es por qué esa versión no se había editado.

El centro del disco, con el nombre del tema en máquina de escribir Crédito: Gentileza Daniel Delprino

Más de 50 años después de su grabación, Litto Nebbia devela el misterio para Rolling Stone. "En 1968, ‘Viento dile a la lluvia’ estaba en el puesto Número Uno en ventas en el país", dice. "Así que a la gente de la compañía se le ocurrió que había que hacerla en inglés, para lograr una edición en Estados Unidos." Sin embargo, a Litto el plan no lo convencía. "Las versiones traducidas son nefastas. Igual la grabé, sobre el track de la original, más que nada para que se convencieran de que no tenía sentido."

La traducción de la letra, a cargo de RCA, es casi literal ("Wind could you tell the rain/ That I want to fly and to fly", dice la primera línea), algo que molestó a Litto. "Ni siquiera tuvieron en cuenta la síncopa de la melodía", dice. "Al final, se hicieron dos copias en acetato y chau. Yo tengo una de esas copias, y jamás se realizó una edición oficial."