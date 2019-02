Murió Andy Anderson, exbaterista de The Cure

Andy Anderson, baterista de la banda en los ochenta, murió a los 68 años de un cáncer terminal. Fuente: Archivo

El 17 de febrero pasado, Andy Anderson contó en su página de Facebook que estaba muy enfermo: "Tengo cáncer en una etapa terminal y no hay forma de recuperarme de esto, está cubriendo el interior de mi cuerpo, estoy bien y entiendo y soy consciente de mi situación". En la misma carta de despedida el músico le dijo a sus fans que fueran positivos y que no lloraran. Él lo consideraba otra experiencia de vida.

Lol Tolhurst, compañero de banda en The Cure, dio la noticia de su muerte en sus redes. El fundador de la banda británica que lidera junto a Robert Smith lo despidió así: "Es con el corazón pesado que tengo que informar el fallecimiento de un hermano Cure. Andy Anderson fue un verdadero caballero y un gran músico con un sentido del humor que mantuvo hasta el final, un testimonio de su hermoso espíritu en el último viaje. Tenemos la bendición de haberlo conocido ".

Tolhurst confirmó que Anderson había fallecido el martes por la noche. "Cindy y yo acabamos de escuchar a algunos amigos que estaban allí con Andy cuando pasaba (...). Es una pequeña medida de consuelo saber que se fue en paz a su casa ", escribió.

Anderson se unió a The Cure en 1983 tomando el lugar de la batería de Tolhurst, quien pasó a tocar los teclados de la banda. Participó de los discos de la banda Japanese Whispers, 1984 Live Album Concert y The Top. También tocó en los singles "The Caterpillar" y "Love Cats". Tras su salida del grupo, el músico trabajó con otros grandes artistas como Peter Gabriel, Iggy Pop y Steve Hillage.