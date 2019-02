El emotivo mensaje de la hija de Natacha Jaitt a su madre

Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

En las últimas horas Antonella, la hija de Natacha Jaitt, dejó un mensaje en Instagram Stories para su madre.

Compartió una foto de una mariposa que encontró en el jardín y le dedicó unas palabras a su madre que conmovieron a sus seguidores: "Otra mariposa se posó hoy en tu balcón y falleció. Sé que estás ahí, lo puedo sentir".

Algunos días atrás, Antonella, también le había dedicado unas emotivas palabras a su madre, "Mi ángel, mi guía, mi alma. Mujer que me dio la vida, mi madre, mi compañera, mi luz y el amor de mi vida. Cómo explicarle a mi corazón que ya no te tengo más, cómo despertar si ya no puedo escuchar tu voz. Te llevaste todo mi corazón, sólo quedó este cuerpo sin amor. Dame fuerzas en este mar de dolor".