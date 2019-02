Nueva ronda de paritarias en provincia: por qué no se ponen de acuerdo

La gobernación y los gremios buscarán avanzar en un acuerdo Fuente: Archivo

LA PLATA.- A una semana del inicio del ciclo lectivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se sentará a discutir este mediodía con los gremios docentes una nueva oferta salarial que permita llegar a un acuerdo para que 4,5 millones de alumnos comiencen con normalidad las clases. Pero ahora ahora persisten los desacuerdos.

La pelea gira en torno al reconocimiento de casi tres mil pesos, en el salario inicial docente, correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo de 2018.

La suma exigida por los gremios se agranda según la categoría de los maestros. Y debe multiplicarse por 300.000 docentes.

La disputa tiene un costo de 27.000 millones de pesos.

Este dinero deberá desembolsar Vidal para poder acercar posiciones, sin contar la oferta de actualización automática por inflación que propuso para 2019.

Cláusula gatillo

La denominada cláusula gatillo es bien vista por el Frente de Unidad Docente que no obstante se niega a firmar un acuerdo sin antes acordar una recomposición de la pérdida salarial perdida en 2018.

"Los gremios integrantes del FUDB ratificamos que la pérdida de poder adquisitivo del salario del año 2018 alcanza el 15,6% y que no es posible encarar negociación alguna sin el reconocimiento de la totalidad de ese porcentaje que impacta en nuestros haberes. Es la Gobernadora quien debe dar una respuesta en este sentido y garantizar el inicio de clases en su Provincia", expresó ayer el Frente.

Los gremios de base convocaron esta tarde a asambleas distritales para resolver si aceptan una nueva oferta que pueda elevar este mediodía el gobierno. O si convocan a paro.

Por caso el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) citó a asambleas en los distritos. "No estamos pidiendo nada que no se pueda resolver. No podemos discutir paritarias 2019 sino cerró la paritaria 2018", dijo María Laura Torre. "Exigimos salarios dignos y escuelas seguras. También que recompongan nuestras jubilaciones, que no son de privilegio", destacó.

Diferencias clave

Salarios: los gremios piden la recomposición de 15.6 puntos de inflación perdidos en 2018.

Esto significa unos 3000 pesos por mes en cada salario inicial, que debe multiplicar por 300.000 trabajadores.

Hay unos 27.000 millones de pesos en juego.