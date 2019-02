El presidente encargado está en Colombia y espera en breve volver a Venezuela Crédito: DPA

El presidente encargado de Venezuela, el líder de la oposición Juan Guaidó, quien ya fue reconocido como autoridad por más de 50 países, aseguró desde Colombia que son ciertas las versiones que indican que su vida está amenazada. Horas después del sábado pasado, día en que la frontera se volvió un caos por el intento del ingreso de camiones con ayuda humanitaria, que fueron atacados por los militares y las milicias del bolivariano Nicolás Maduro, advirtió: "Pareciera que quieren ejecutarme".

Guaidó, de 35 años, recordó en diálogo con el diario El Tiempo:"Me secuestraron el 13 de enero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Logramos que me liberaran casi inmediatamente. También fueron funcionarios de una unidad especial de la Policía Bolivariana a mi casa a preguntar por mi esposa, por mi hija".

Asimismo, indicó que varios de sus familiares recibieron llamadas: "Quieren evitar mi regreso a Caracas, generar confusión, generar miedo. Hemos visto cómo masacraron, cómo utilizaron colectivos armados para contener la ayuda humanitaria, cómo quemaron las ayudas, así que esa es la metodología de una dictadura en sus últimos días".

Disturbios en Venezuela Fuente: AP

Sin embargo, y pese a la situación, el opositor aseguró no tener miedo. "Yo sé a lo que me estoy enfrentando en Venezuela. Todos los que hacemos política en Venezuela sabemos a lo que nos exponemos. Tenemos miles de presos políticos, exiliados, asilados, desterrados, asesinados. Así que eso no es lo que nos va a detener. Vamos a tomar las previsiones necesarias y vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones en Caracas", aseveró.

Respecto de su vuelta a Venezuela, tras los incidentes del sábado en la frontera, explicó que no quiere dar muchos detalles sobre fecha y forma a causa de las amenazas. "Ya decidiremos con base a la seguridad. Como ya están las amenazas y pareciera que quieren ejecutarme, utilizaremos la mejor decisión con base a los intereses de nuestra gente".

En la charla, el presidente encarga también descartó la chance de quedarse en el país vecino como mandatario en el exilio e insistió en que todas las opciones están sobre la mesa para sacar a Maduro del gobierno. "Contemplamos todas las opciones que nos lleven al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres con el menor costo social posible, y que genere estabilidad en nuestro país para atender la emergencia humanitaria y gobernabilidad", dijo y alertó: "El único que apuesta por la guerra es Maduro".

Disturbios en Venezuela Crédito: DPA

Sobre la forma en que el país podrá recuperarse a futuro, aseguró que sin dudas el petróleo representará un rol fundamental: "El petróleo de Venezuela es una palanca fundamental de desarrollo, pero también tenemos un potencial importante en recursos naturales, como aluminio, diamante y coltán". "De verdad que el potencial de recuperación económico de Venezuela no nos preocupa, nos alegra, nos emociona solamente pensar en todo lo que podemos hacer", explicó.

Guaidó también recordó en la entrevista lo dificultoso que fue llegar el fin de semana hasta Colombia, que debió cambiar de ropa, usar una remera que le prestó un campesino, y que en total estuvo más de 40 horas viajando. Fueron "casi 42 horas pese a la persecución, las amenazas a través de distintos medios", contó. "Lo importante fue que logramos el objetivo, como vamos a lograr el ingreso a Venezuela", añadió. Antes, ya había advertido en redes sociales: "No asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela, así que nos vemos en Caracas muy pronto".

Por último, el presidente encargado enumeró los pasos que tiene pensado seguir una vez al frente del país y habló de contener la crisis humanitaria y atender la sanitaria, generar gobernabilidad y el fortalecimiento institucional para tener una elección realmente libre.

Consultado sobre la posibilidad de convocar presidenciales, respondió sin dudas: "Muy pronto".

Los partidarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó participan en una manifestación para exigir al presidente Nicolás Maduro que permita que la ayuda humanitaria ingrese al país Fuente: Reuters - Crédito: Carlos Garcia Rawlins