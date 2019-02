Diego Maradona celebra con sus hinchas, la clasificación de Dorados Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

Dorados de Sinaloa y Diego Maradona protagonizaron otra noche emotiva en el fútbol mexicano. Mitad por un logro deportivo, mitad por el show que el excapitán de la selección argentina montó después de la derrota. Tras el 0 a 0 en el tiempo reglamentario y en los 30 minutos del tiempo suplementario, Dorados derrotó 4-2 por penales a Atlas, conjunto que pertenece a la Primera División, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa mexicana.

En ese show, no estuvo solo Maradona, el entrenador de "El Gran Pez", como llaman a su equipo: quien fue el encargado de cerrar la tanda fue el arquero argentino Gaspar Servio, que con una gran definición puso cifras definitivas a la tanda de penales.

Tras convertir el 4 a 2 final, el arquero, quien hace unos días atrás se tatuó el rostro de Diego Maradona en uno de sus muslos, fue directamente a abrazar a su entrenador. Todo el equipo también fue en búsqueda de Servio, que se convirtió en la figura de la noche. Al finalizar el partido, Maradona recorrió toda la parte de atrás del arco saludando a cada hincha chocándoles las manos.

Tras el emotivo partido, el entrenador argentino se dirigió a la conferencia de prensa y allí declaró que el arquero Servio estaba "loco de remate". "Yo a todos los arqueros les digo que están locos de remate, los podés poner de 9 y ellos van de 9, los pones de dos, juegan de dos, los ponés a patear un penal y lo patean, y hoy definió él" sostuvo Maradona.

Diego también recordó uno de los penales más famosos de su carrera: frente a Italia, en el Mundial que se jugó en ese país en 1990. Contó con detalles la conversación que tuvo con Walter Zenga, el arquero de Italia de aquella Copa del Mundo. Además agregó todo lo que pensó previo al remate: "Cuando ellos erraron me tocaba patear a mí y me silbó todo el estadio. Yo había errado contra Yugoslavia, en Firenze, entonces fui caminando a la pelota y me fui diciendo 'si errás sos un botón, sos esto, sos lo otro'. Entonces llegué a la pelota y Zenga me dice: 'Nos conocemos Diego'; 'sí, te hice un montón de goles' le dije yo. Si yo hacía el gol, Argentina se clasificaba. Pateé yo, hice el gol, patea Serena, lo ataja Goyco y Maradona dejó afuera a Italia", completó.

Con esta clasificación, Dorados de Sinaloa deberá afrontar los cuartos de final de la Copa mexicana y su rival saldrá del ganador entre Pumas de la UNAM, equipo que milita en la Primera División y es dirigido por el argentino Bruno Marioni, y el Club Atlético Zapatepec, club que está en la misma categoría que Dorados. En el caso de que el que se clasifique sea Pumas, Dorados deberá visitar el distrito federal la próxima semana. Si el que avanza es Zapatepec, el equipo de Sinaloa será el anfitrión.

