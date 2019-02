Macri prevé un encuentro con el obrero que lo incomodó con un pedido

El Presidente recorrió ayer una obra en Parque Patricio y recibió quejas de un empleado por la situación económica Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

Un día después de haberle pedido en la cara al presidente Mauricio Macri que hiciera "algo" para mejorar la economía, el obrero de la construcción llamado Dante debió salir a desmentir que hubiera sido expulsado o suspendido de su trabajo, en coincidencia con la visita de colaboradores del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

"Soy el que estuve con el Presidente ayer. No es como están diciendo algunos medios, no estoy suspendido de ninguna manera, me vinieron a ver del Gobierno, preocupados por la situación, quiero que dejen de decir cosas que no van", dijo Dante en el canal América, el día después del acto en Parque Patricios, una recorrida por viviendas del plan Procrear que Macri llevó adelante junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"El Presidente me escuchó, le dije algunas cosas, no necesito ni a ustedes ni a ningún otro, no estoy suspendido sino en mi casa en reunión", dijo Dante, cuyo apellido no trascendió pero que sería empleado de la empresa Riva Construcciones.

Desde Presidencia confirmaron a LA NACION que colaboradores de De Andreis visitaron al obrero en su casa, y que incluso la Uocra desmintió que se hubieran tomado represalias contra él por sus dichos al Presidente. "No fue a trabajar porque se reunió con parte de nuestro equipo", aclararon fuentes oficiales. También afirmaron que está "en estudio" un nuevo encuentro con el Presidente, esta vez en la Casa Rosada o en la quinta de Olivos.

"Por favor, con el ajuste que tenemos!!!" dijo el obrero anteayer, de casco azul y cara a cara con el Presidente. "La gente está decayendo, hagan algo ahora, por favor Presidente!!!", continuó el joven, mientras Macri le decía que "entendía" el reclamo. "No importa el gobierno anterior, tratemos de hacer algo rápido", finalizó el hombre antes de ser separado por funcionarios del gobierno porteño, y con Rodríguez Larreta y Frigerio, como mudos testigos del hecho. El Presidente se mantuvo calmo, lo escuchó y hasta le dio sus razones antes de retirarse del lugar.