Tevez le hizo el gol a Defensa, pero otra vez sale del equipo titular de Boca

Wanchope Ábila en el entrenamiento de Boca

A Boca el partido contra Defensa y Justicia lo dejó tranquilo en el resultado y con muchas dudas en el juego. Lo sabe Gustavo Alfaro, que para el encuentro de este viernes con Unión , por la 21ª fecha de la Superliga , hará modificaciones. Un poco para administrar el cansancio de sus jugadores y otro porque sigue en la búsqueda de tener una alineación más estable.

Carlos Tevez , autor del gol de la victoria del domingo por 1-0 y de aceptable desempeño ante el equipo dirigido por Sebastián Beccacece, dejará la formación titular. Boca tiene por delante cuatro compromisos en apenas 11 días y ese es uno de los argumentos de Alfaro para relegar esta vez al delantero. Claro que no solo Tevez saldrá del equipo.

También dejarán su lugar el delantero Darío Benedetto y el volante Agustín Almendra. Por los tres ingresarán Sebastián Villa, Ramón Ábila y Nahitan Nández. El uruguayo vuelve a jugar después de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Para los siete partidos que lleva en Boca, Alfaro utilizó a 18 futbolistas. Ganó cuatro veces, empató dos y perdió una. No están tan en cuestión los resultados, pero sí está bajo la lupa el nivel de juego. Falta creatividad, la pelota no llega a los delanteros y las pocas veces en que la reciben estos no se complementan.

Los jugadores que hasta ahora siempre estuvieron en el conjunto titular son Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz e Iván Marcone. Ellos parecen conformar la columna vertebral que pretende Gustavo Alfaro, que en el entrenamiento del miércoles en Casa Amarilla buscó variantes para cambiar la imagen que Boca dejó ante Defensa y Justicia. En la práctica de este jueves habrá un ensayo de situaciones de pelota parada, a puertas cerradas, y a las 14 el plantel partirá hacia Santa Fe en un vuelo chárter.

Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Ivan Marcone y Jorman Campuzano; Mauro Zárate y Ramón Ábila serían los titulares este viernes para el compromiso de la fecha 21.

Boca está tercero en la Superliga, con 38 puntos, a 10 del líder, Racing. Como la consecución del título es difícil (apenas quedan 15 puntos en juego), el objetivo es la clasificación para la Copa Libertadores de 2020.