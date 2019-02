Morena Rial arremetió contra su madre, Silvia D'Auro

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 18:57

Mientras aguarda la inminente llegada de su hijo Francesco Benicio, fruto de su amor con el futbolista Facundo Ambrosioni, Morena Rial , fiel usuaria de las redes sociales, sobre todo Instagram, les respondió a sus fans preguntas relacionadas a su familia.

Entre las preguntas que le hicieron sus seguidores, se indagó mucho sobre la relación con su madre, Silvia D'Auro , y la joven habló despectivamente de ella.

La pregunta que desató la picante de respuesta de Morena fue: "¿Tu hijo va a tener trato con tu mamá?". La hija del conductor de Intrusos contestó de manera tajante: "¡Eso sí que no!". Los fans no se quedaron atrás y redoblaron la apuesta: "¿Dejarías que tenga trato con tu madre si él crece y quiere?". Morena volvió a ser lapidaria: "No, no la va a conocer ni siquiera",

"Pero si tu papá solo lo ve porque es el abuelo, ella también es la abuela. Con buena onda", le replicó un seguidor. Morena demostró que su relación con Jorge Rial es diferente a la que tiene con Silvia: "No, ella no es nadie para mí. Saludos".