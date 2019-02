Lollapalooza 2019: las bandas del indie nacional que no te podés perder

Salvapantallas. Crédito: Facebook

27 de febrero de 2019

Es probable que, en los minutos previos a la revelación del line up del próximo Lollapalooza , la mayoría de los que ya habían comprado sus entradas -o refrescaban el navegador para decidir si asistir o no al Hipódromo de San Isidro- estuvieran esperando conocer los nombres extranjeros que ahora se destacan en letra gigante en la gráfica del festival. Sin embargo, los headliners no lo son todo, y la propuesta nacional no sólo trae estrellas de todos los tiempos y géneros posibles, como Fito Páez, Lali, Wos y Cazzu, sino un puñado de bandas nuevas, de artistas emergentes e incluso músicos que logran cortar entradas sin una discográfica detrás.

Conociendo Rusia

El proyecto solista de Mateo "el Ruso" Sujatovich nació hace menos de un año con un disco homónimo que cuenta con siete canciones y es descrito como "un golpe en la mesa con una mano y con la otra fondo blanco del mejor vodka". El ruso forma parte del club de los sub 30 que conforman un nuevo rock nacional más pop y más sensible, a la vez que narran en joggineta sus intentos de vivir la vida adulta. Sin quitarle el mérito a quien en pocos meses acumuló shows en La Tangente, en Niceto y en el Xirgu, que se trate del hijo del tecladista Leo Sujatovich es un plus para despertar la curiosidad de nuevos oyentes.

Barbi Recanati

Luego de doce años de carrera, en 2017 la líder de Utopians desvinculó a su guitarrista por denuncias de acoso a menores de edad y disolvió la banda que había sido respaldada por Sony y nominada para un Grammy Latino. Si eso parecía el final de algo, desde acá se puede leer como el mito fundacional para la faceta solista de Recanati. "Tiene más que ver con lo que tengo para decir", adelantó frente al lanzamiento de Teoría espacial, su primer EP, en el que la directora del sello discográfico feminista Goza Records lleva los vientos de época al post punk.

Catnapp

La argentina radicada en Berlín Amparo Battaglia López es una de las referentes nacionales de la música electrónica desde hace años, pero este regreso a Buenos Aires está marcado por Fear, su nuevo EP, y por Napp Records, sello propio fundado en 2017. La telonera del dúo alemán Modeselektor hace un electro oscuro y rapeado, a la vez que cita entre sus influencias al R&B y a Beyoncé.

Coral Casino

En 2015, el dúo conformado por Roque Ferrari y Lara Artesi lanzó el disco $Lytherin', quince canciones en inglés que los hicieron ocupar un lugar disponible en la movida local del synth pop. Con experiencia en festivales, luego de pasar por TMDG, Festival BUE y Sónar BA, Coral Casino se sube al escenario del Lolla para tocar Lejos, su último EP, en el que se amiga con las letras en castellano, se urbaniza y se anima al reggeatón en su búsqueda por "explorar sin reglas las nuevas formas de la música urbana". Dato de color: Ferrari es uno de los productores de Louta y el DJ de Duki, el número uno del trap.

Salvapantallas

Nacidos y criados en Córdoba y en Internet, Zoe Gotusso y Santiago Celli arrancaron haciendo covers acústicos en YouTube que alcanzaron hasta los 14 millones de reproducciones. Luego de ganarse el corazón y los likes de los internautas y de artistas como Fito Páez y Nito Mestre, convocaron a Juan Ingaramo para producir SMS, su primer disco lanzado en octubre del año pasado. Aunque más pop y con elementos urbanos, el dúo no se despegó de su origen relajado, los cantos al amor y las letras sensibles, que conquistaron a Jorge Drexler, colaborador en el álbum.

Ca7riel

"Multiinstrumentista supermanija" y "la oveja negra" son las definiciones que Catriel Guerreiro elige para hablar de sí mismo. Aunque su carrera solista ya existía a la vez que era parte de Astor y de Burócratas del fogón, despegó el año pasado con los LP POVRE y LIVRE en los que mezcla su virtuosismo musical y autodidacta con su facilidad para el freestyle. El músico de 25 años se anima a un mundo de género musicales, desde el funk y el hip hop al trap, y siempre cae parado gracias a su magnetismo como performer y la naturalidad con la que se sube al ritmo de moda.

Candelaria Zamar

La cantante, compositora y pianista cordobesa se radicó en la ciudad de Buenos Aires y lanzó en 2014 el disco Un vaso de agua. Siguiendo la tradición de otras cantautoras latinoamericanas, Candelaria genera un universo personal e íntimo, y compone llevando consigo su formación académica. A la vez, a fines del año pasado sugirió un nuevo camino en el futuro con "Visión", el single escrito junto a Lucas Martí en el que coquetea con lo electrónico. Zamar además colaboró con artistas como Rosal y Loli Molina, y el proyecto Varias Artistas.