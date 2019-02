La modelo declaró ante la Justicia que cree que el exgobernador "no puede pagar" los viajes al exterior Fuente: Archivo

Hernán Cappiello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de febrero de 2019 • 17:56

Gisela Berger, la expareja de Daniel Scioli declaró ante Justicia que cree que el diputado y exgobernador bonaerense no puede pagar los viajes que realizó a un exclusivo centro de esquí en Francia y se quejó de que a ella la hacía taparse la cara con anteojos y gorros para que en Europa no la reconocieran los fotógrafos, mientras que en la Argentina la mandaba a exhibirse en la playa Bristol de Mar del Plata con su nena, para hacer fotos para la campaña.

"Me di cuenta de que (la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses) era un lugar único en el mundo, estaba cansada de los pedidos de que me tape los ojos, con gorro, con todo, porque es un lugar muy conocido donde hay muchos fotógrafos. Yo no entendía porque me pedía que me tape. O sea, voy a un lugar a relajarme no para andar tapándome. Ademas durante el viaje reiteradas veces era el pedido para llevar a la nena a la Bristol, que es una playa popular para hacer fotos para la campaña", dijo la modelo cordobesa, madre de una hija de Scioli, de acuerdo a la declaración judicial a la que accedió LA NACIÓN.

Cuando le preguntaron por qué escribió en su cuenta de Twitter, enojada, "¿dónde está la plata del país?", respondió: "Es simple, pienso que [Scioli] no lo puede pagar, porque si en otros lugares no hay problema de mostrar dónde estamos, por qué me tengo que tapar ahí y no se puede mostrar".

En aquel viaje, Scioli estaba con Gisela, su hermano y la novia del hermano en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, la más grande del mundo en superficie esquiable. Por una desavenencia con Scioli, regresó a la Argentina y publicó una foto de ambos juntos, con un paisaje nevado soñado, que acompañó con el texto: "Dice que va por el brazo... mientras la gente se muere de hambre, MIENTE! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Dónde está la plata del país?!!".

El mensaje hizo que la citara el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, que a instancias de una denuncia de la Coalición Civica investiga si existieron cajas de dinero negro en la gestión provincial.

Berger dijo que en ese viaje Scioli no se hizo atender por el médico (durante sus tiempos como gobernador, Scioli justificó varios viajes a Europa por la necesidad de continuar el tratamiento por su brazo). Pero también relató otro viaje anterior, a Punta Cana, en un avión privado en el que se trasladaron Julián Colombo, Lautaro Mauro, Luis Pelusso y Oscar Campana.

Colombo es el exsecretario privado del gobernador y uno de sus hombres de mayor confianza. Mauro es otro íntimo amigo del exmotonauta, fue pareja de su hija, ofició como puente entre Scioli y el conductor Marcelo Tinelli y hasta quedó involucrado en la causa por la compra de la exCiccone. Pelusso fue presidente de Lotería de la Provincia y operador del juego. Campana era uno de los asesores del exgobernador.

Berger contó que con Scioli estuvieron juntos tres años, hasta el 9 de enero pasado, cuando se separaron.