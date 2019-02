La actriz Jodie Comer casi muere al filmar una escena de Killing Eve

La joven intérprete que personifica a la villana Villanelle relató un momento traumático del rodaje de la serie Fuente: Archivo

Si bien la actriz británica Jodie Comer venía trabajando de manera consistente - tuvo un muy interesante rol en esa adictiva soap opera titulada Doctor Foster-, fue su interpretación de la asesina a sueldo Villanelle en la serie Killing Eve la que la puso en el centro de los reflectores. La aclamada creación de Phoebe Waller-Bridge basada en las novelas de Luke Jennings le valió un Globo de Oro a su coprotagonista, Sandra Oh, y su primera temporada ya se puede disfrutar en nuestro país por Paramount Channel.

Recientemente, en una entrevista de Entertainment Weekly en el que ambas actrices se explayaron sobre la segunda temporada, Comer relató una muy mala experiencia que tuvo durante el rodaje, que incluso la puso al borde de la muerte. La actriz tuvo que filmar una secuencia en la que su personaje debía "comer pasta de manera grotesca", y a partir de esa directiva se generó una situación que bordeó lo trágico.

"En esa escena ella quiere probar un punto, y se comporta de manera infantil como siempre, y la pasta estaba muy seca y era muy gruesa. Entonces me la metía en la boca una y otra vez, hasta que me empecé a ahogar y lo captaron en cámara. Un médico tuvo que intervenir para sacarme la pasta y toda mi vida pasó frente a mis ojos", recordó Comer, quien agregó que ahora no puede volver a consumir pasta. "No, ya no puedo, está arruinada para mí".

Asimismo, la joven contó que una vez que le dijeron que estaba fuera de peligro, se largó a llorar incesantemente. "De todas las cosas que tuve que hacer, eso fue lo más peligroso", se permitió bromear, en relación a las situaciones de riesgo en las que se ve envuelta Villanelle.