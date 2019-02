Orden de Macri. Intiman desde hoy a cooperativas que cobren extras con la luz

Tras un reclamo de un vecino de Luján cara a cara, el presidente Mauricio Macri ordenó avanzar en la eliminación de extras que las cooperativas cobran con la electricidad. Desde hoy, quien no cumpla será intimado y, eventualmente, se le iniciará un sumario. Fuente: Archivo

Una modalidad histórica está a punto de dejar de existir: por orden del presidente Mauricio Macri , a partir de hoy se intimará a las cooperativas que proveen el servicio eléctrico a que dejen de incluir en la factura cargos que no sean estrictamente derivados del consumo de luz. En caso de incumplimiento, podrán ser multadas y sumariadas.

Macri está obsesionado con ponerle fin a esta operatoria, que engorda las boletas en un contexto de alta inflación y suba de los servicios públicos. Esta obsesión, según cuentan sus allegados, comenzó en una recorrida que el mandatario hizo por la localidad bonaerense de Luján : allí, un usuario se le acercó indignado con una factura de electricidad en la mano y le mostró todos los cargos extras que conformaban el importe final.

El primer paso para terminar con esta modalidad lo dio el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), al sacar en noviembre del año pasado la Resolución 3442/18, que obligaba a las prestadoras a cesar con ese accionar. Pero eso no fue suficiente. Como tampoco lo fue la Resolución 9/19 que dictó el 6 de febrero la Secretaría de Comercio Interior, que declaró la razonabilidad de esa normativa y que encomendó hacer saber a las cooperativas que el incumplimiento viola la ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

Así dadas las cosas y en vistas de que de las 506 cooperativas del país que brindan servicio eléctrico solo 186 habían cumplido con lo ordenado, el propio Macri hizo anteayer una reunión para tratar el tema en Casa Rosada. En ese acto, ordenó que se empezara ya a enviar notificaciones a las prestadoras con la intimación de que cumplan con la obligación de cobrar por separado el importe por consumo eléctrico y el resto de los servicios que, en muchos casos, también proveen.

Según confirmó Marcelo Collomb, presidente del Inaes, a partir de hoy se enviarán notificaciones intimando a las cooperativas a cumplir con lo ordenado. "En caso de que no cumplan, se les aplicarán multas, se iniciarán sumarios y se notificará al órgano que les dio la concesión del servicio público (el municipio). Si aún así no cumplen, más adelante deberán devolver al usuario todo lo cobrado indebidamente", explicó.

Según cuenta un testigo de la reunión de anteayer en Casa Rosada, el Presidente pidió ir "a fondo" con este tema, para terminar con estas "avivadas" en las facturas de luz. Además, Macri cree que los principales interesados en esta facturación conjunta son los municipios, porque de esa forma esconden en la boleta sus aumentos de impuestos, responsabilizando después al gobierno nacional por el incremento de tarifas. Todo esto, opina el mandatario, gracias a que tienen al usuario de rehén, porque si no paga se le corta el servicio.

En la reunión estuvieron presentes, además de Macri y Collomb, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco; el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui , y el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías.

La facturación en la boleta de electricidad de cargos ajenos al servicio eléctrico va en contra de regulaciones propias de la provisión de energía y viola el derecho del consumidor. Pero, además, en lo que hace estrictamente al incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, Greco explicó a La Nacion que la infracción se podría originar en aquellos casos en los que las cooperativas extienden a otros mercados el poder de monopolio que detentan en la venta de electricidad.

Mediante un ejemplo, Greco ilustró mejor cuál podría ser la operatoria que violaría la sana competencia. "Una cooperativa eléctrica que a la vez brinda, por caso, el servicio de ambulancias, no compite en igualdad de condiciones con otro proveedor de ese servicio, puesto que la primera tiene la posibilidad de cortar el suministro de electricidad en caso de que el usuario no pague, mientras que la segunda no", explica.

La lista de los conceptos ajenos a la provisión de electricidad es interminable: los usuarios pagan en una misma factura, entre otros, sepelio, emergencias médicas, bomberos, proveeduría, telefonía fija y móvil, agua potable, internet, servicio de TV digital, pavimento, servicio de postes a redes, gas y tasas municipales. Estos cargos extras representan desde el 14% hasta el 56% del importe final (y en algún caso ha llegado hasta el 84%).

Por su parte, las cooperativas ya pusieron el grito en el Cielo. La Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Conaice), emitió un comunicado ayer en el que manifiesta pesar por las declaraciones en redes sociales del Presidente.

"Lejos estamos de buscar confrontar con el Estado o con los gobiernos de turno. Hemos sido, somos y seremos aliados estratégicos en la búsqueda del desarrollo sostenible (social, económico, ambiental) de cada una de las comunidades. Por eso, abogamos para que nuestros gobernantes puedan percibir adecuadamente la contribución que hacen nuestras cooperativas -que no son ni más ni menos que los propios vecinos organizados de manera asociativa- autogestionando de manera democrática su propia empresa de servicios públicos y sociales", se expresó desde Conaice.

La Conaice agregó, además, que siempre han sido respetuosos de las normativas emanadas por la autoridad competente, aún con marcos legales que hayan resultado desfavorables hacia el sector. "Estamos donde siempre estuvimos, autogestionando soluciones en servicios esenciales desde hace casi un siglo. Y vamos a seguir estando porque somos vecinos de nuestras propias comunidades, construimos economía con raíces, en manos de la gente, garantizando trabajo genuino y estable, y el arraigo territorial de millones de argentinos", se subrayó.

Más allá de este contrapunto, la decisión presidencial no tiene marcha atrás. Así como las facturas con los cargos extras eran dejadas cada mes bajo la puerta del usuario, a partir de hoy empezarán a llegar a las oficinas de las cooperativas de provisión de energía eléctrica las intimaciones para que terminen con esta práctica histórica de "engordar" el importe final con conceptos que nada tienen que ver con la electricidad.