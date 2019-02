Peligra la interna de Cambiemos en Córdoba por problemas de logística

Negri disputa la gobernación con Mestre Fuente: Archivo

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 11:42

CÓRDOBA.- Peligra la interna de Cambiemos en Córdoba . Las empresas de correo que podrían hacerse cargo del traslado de las urnas a las 1499 mesas que se habilitarían en la provincia dijeron que no hay tiempo para el proceso.

El enfrentamiento entre las diferentes líneas, previsto para el 17 de marzo, es muy importante y deja a la alianza al borde de la ruptura en la provincia que la vio nacer. Aplazar la elección es prácticamente imposible porque el 12 de mayo es la elección provincial para enfrentar a Juan Schiaretti : no dan los tiempos.

En la interna están anotados los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, precandidatos a la gobernación y, por la municipalidad de la ciudad de Córdoba, competirá Luis Juez , aliado de Negri, y Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad , que se asoció con Mestre.

Referentes de la mesa nacional de Cambiemos admitieron ante LA NACIÓN que está firme la idea de reunirse a fines de la próxima semana para tratar, como tema principal, la situación en Córdoba. Plantearon que, hasta ahora, en el resto de los cierres provinciales hubo acuerdos sin necesidad de llegar a esta instancia.

También reconocieron que, ante la eventualidad "fáctica" de realizar la interna, el mestrismo podría decidir ir por fuera como la histórica "lista 3" de la UCR. Desde el Pro aspiran a que la UCR nacional intente "disciplinar" Córdoba. En enero, la mediación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , no dio resultados.

Costos y logística en la mira

El primer problema que se planteó en Córdoba es quién paga la interna. El reglamento de Cambiemos establece que los costos los tienen que asumir las listas de candidatos pero, aunque el documento está firmado por todos los integrantes de la alianza, ahora hay objeciones.

Además, hace dos días, el Correo Argentino , que pasó un presupuesto de $17,3 millones, advirtió que requiere 35 días para una prestación "satisfactoria" de la logística; Ocasa directamente le respondió a la Junta Electoral que "no están dadas las condiciones básicas para organizar y realizar" el servicio y Andreani todavía no contestó.

Los correos además de mover las urnas prestan servicios como traslado de telegramas y actas, que aportan a garantizar las condiciones de transparencia del comicio. Ante los inconvenientes planteados, la Junta Electoral de Cambiemos, integrada por los apoderados de la UCR, Pro y el juecismo, analizan que sean algunas empresas chicas que hacen solo logística y los dirigentes departamentales quienes se encarguen del traslado de las urnas.

Facundo Cortes Olmedo, apoderado de la UCR, -en el ala de Negri señalan que responde a Mestre-, dijo a LA NACIÓN que la interna "no está en riesgo". "la UCR está dispuesta a aportar los fondos lógicos y racionales para llevarla a cabo. Si no se hace, no es nuestra responsabilidad", advirtió.

Su par de Pro, Oscar Agost Carreño, entiende que los problemas de logística podrían empujar a un aplazamiento, pero reconoció que los tiempos electorales provinciales no lo permiten. "Hicimos todo lo necesario para que haya competencia, pero hay temas sin resolver", planteó.

En la dirigencia nacional de Cambiemos y entre los funcionarios de la Casa Rosada, todos siguen muy de cerca lo que pasa en Córdoba, hay una línea más moderada que apunta a cuidar la alianza y hacer lo posible para que no haya una ruptura y una más confrontativa, en la que se enrola Horacio Rodríguez Larreta , que plantea que quienes quisieron la interna, en alusión a Mestre, deben resolver cómo ejecutarla.