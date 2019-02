De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019

Indultos peronistas

Excelente nota de Sergio Suppo "El nuevo indulto del peronismo", en alusión al acuerdo de todo el peronismo en el Congreso para anular el decreto de la extinción de dominio de bienes incautados a acusados de corrupción. Esto me recuerda los indultos encubiertos o por decreto, los anuncios en campaña y las designaciones realizadas por el peronismo estando en el gobierno, en la oposición o realizando campaña proselitista: Cámpora, 1973: son liberados los presos políticos y comunes en la cárcel de Devoto. Luder, como presidente provisional entre el 13/9/75 y el 17/10/75, firma los decretos 2270 y 2272, ordenando el "aniquilamiento de la subversión". Luder, 1983, anuncia durante la campaña proselitista que iba a convalidar la ley de autoamnistía, sancionada por los militares. Durante el gobierno de Alfonsín es sancionada la ley 23.492 (no por decreto), de punto final, en el Congreso Nacional, con el voto de los peronistas. Menem, 7/10/89 y 30/12/90, por decreto, indulta a los militares y lideres guerrilleros. Cristina Kirchner designa a Milani titular del Ejército (27/6/13). Milani es procesado judicialmente por desaparición y torturas de personas (20/7/13). Duhalde: "Si fuera presidente, indultaría a los empresarios afectados por el caso de los cuadernos" (20/12/18).

Juan Carlos Lapido

DNI 4.893.243

Femicidios

En alusión al artículo "¿Por qué? Qué se esconde en la mente de un femicida", es interesante escuchar a Ted Bundy hablar de sí mismo, uno de los mayores depredadores, que violó y asesinó a 36 mujeres en los 70 en los EE.UU. Refiere que no hay causa-efecto, nada en su infancia que justifique lo que hizo: no tuvo un padre que le pegara ni una infancia infeliz. Por cada uno de estos hombres que se crían en un medio violento hay otro que no. Estas personalidades han hecho una conexión entre la agresión y la gratificación sexual; en otras palabras, erotizan la agresión y la violencia. El estímulo que los lleva a matar no proviene del exterior, sino del interior de ellos mismos, y es una respuesta a los sentimientos que los acosan, rabia, resentimiento y frustración. Son personas con baja autoestima y una percepción equivocada de sí mismas; todo lo que les pasa es por culpa de otros, son irritables y con poca tolerancia a la frustración, escaso control de sus impulsos, carencia absoluta de respeto hacia los sentimientos de los demás, no hay empatía, sus relaciones afectivas son superficiales y sienten que los van abandonar. Dos sentimientos aparecen: poder y rabia, que se deposita en su víctima. La relación que unió a estas dos personas también es compleja: el psicópata no se suicida, quizás estaría más relacionado con la melancolía y estaríamos en el campo de la psicosis y su delirio de pequeñez, en palabras de Freud. Es así que los reproches que antes estaban puestos en la víctima se vuelven contra sí mismo y el suicidio sería el impulso asesino dirigido a su persona.

Mariana Barros de la Serna

marianbarros2@gmail.com

Exportaciones

Gracias, señor Presidente. La apertura de las exportaciones de cítricos a la India y Vietnam redundará en mayores exportaciones de uno de los productos estrella de la argentina en el mundo: el limón. Cuando el Gobierno se pone como meta insertar al país en los mercados mundiales y facilitarle así el trabajo al sector privado, se produce un círculo virtuoso en el que los mayores beneficiados son los trabajadores argentinos. Para terminar con la pobreza tenemos que apuntar a satisfacer no solo a nuestros 40 millones de habitantes, sino, además de estos, a un mercado de 6000 millones de personas en todo el globo. Ahora nos toca a los empresarios del sector desarrollar los canales de distribución y enamorar a los consumidores de nuestros productos. Es un largo proceso. La vocación del empresariado argentino de exportar está intacta. Solo hace falta que nos den, entre otras cosas, herramientas como el reciente tratado.

Gonzalo Tanoira

DNI 21.109.736

Jaulas del Pasteur

En pleno siglo XXI, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur tiene un pabellón en que los perros que mordieron y fueron abandonados por sus dueños mueren lentamente en sus jaulas de hierro. Algunos de ellos viven desde hace casi tres años en un confinamiento extremo. Cuando estamos afirmando mundialmente que los animales son seres sintientes y son sujetos de derechos no humanos, estos animales del Pasteur viven en jaulas de un metro por un metro, sin ver el sol, donde comen, defecan, se van llenando de escaras y se van "secando" (término usado por los veterinarios de la institución). Cientos de pedidos realizados en los últimos años de parte de las proteccionistas a su director, Oscar Lencinas, para que haya en ese pabellón caniles más amplios no tuvieron efecto. Se entregó en mano hace dos años a la secretaría privada de Rodríguez Larreta el modelo (con planos) aplicado en Zoonosis de Vicente López, digno ejemplo a seguir realizado en la gestión de Jorge Macri, y nunca hubo respuesta. Los perros siguen igual, cada vez más flacos, y la comida que les dan es de lo peor. No hay jornadas de adopción. ¿Hasta cuándo, señor Rodríguez Larreta? Miles de porteños esperamos un cambio en el Pasteur. Empecemos, por favor.

Clara Patricia Lagorio

DNI 13.827.188

Griterío en Callao

El sábado pasado, frente al Hotel Savoy, Callao 181, un grupo perteneciente a la hinchada del Racing Club desde las 10 hasta las 19.30 aproximadamente cortó la avenida por momentos por completo y en otros parcialmente, hizo un escándalo increíble, con bombos, platillos, trompetas y petardos, porque en ese hotel se alojaban los jugadores de ese club, que por la noche jugaría contra Independiente. Evidentemente la Policía de la Ciudad no puso orden ni protegió a los ciudadanos que vivimos en las inmediaciones del hotel. Se supone que un sábado es un día de descanso, y fue imposible. Me siento desprotegido por las autoridades, cuya tarea es mantener el orden en la ciudad. Por favor, hagan algo en defensa de los derechos de los vecinos, para que no vuelva a repetirse.

Augusto Areu

DNI 4.557.030

En la Red

Causa Cuadernos: Cristina presentó un escrito en Comodoro Py

Facebook

"La única verdad es la escandalosa cantidad de propiedades y dinero que acumularon durante su gestión y la de su marido" - Cristina Martinelli

"No entiendo por qué en este país una persona citada a declarar no declara" - María Eugenia Mecozzi

"Todos los escritos son iguales, yo no fui, yo no vi, eso es mentira" - Alejandro Cebolido

