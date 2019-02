Alberto Fernández regresó al PJ en busca de más apoyo para Cristina

Gioja recibió ayer a Alberto Fernández Crédito: Prensa PJ

El exjefe de Gabinete se incorporó a la estructura partidaria; pidió "unidad" y "amplitud" de cara a octubre

Hace tres meses fueron Hugo Moyano , Héctor Daer y Felipe Solá . Ayer se les sumó Alberto Fernández . El PJ nacional , hoy bajo control del kirchnerismo, sigue sumando dirigentes para avanzar hacia la ansiada "unidad" para derrotar a Mauricio Macri en las elecciones de octubre .

Concretamente, Fernández se sumó a la Comisión de Acción Política, un cuerpo creado a mediados del año pasado para enfrentar la intervención del partido que entonces encabezaba Luis Barrionuevo . Allí conviven gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y peronistas históricos. Ayer también se incorporó a la comisión el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que no estuvo en la sede de Matheu por problemas de agenda.

Las arengas por la unidad y la construcción de un frente electoral "que no excluya a nadie" y que sea lo suficientemente amplio como para derrotar a Mauricio Macri en octubre se repitieron en todas las intervenciones de la reunión de casi tres horas en el quincho del histórico edificio del partido.

Además, buena parte de los intercambios giraron en torno a las modificaciones que el Gobierno hizo al Código Nacional Electoral por decreto. Se trata de normas que regulan el voto de los argentinos residentes en el exterior, de los procesados con prisión preventiva y de los agentes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que custodian las elecciones. Los tres decretos reglamentarios fueron firmados por Macri en pleno verano, entre el 11 y el 16 de enero pasado.

"El Código Electoral no se puede cambiar con un decreto. Las reformas tendrían que haber pasado por el Congreso y no salir por decretos sacados entre gallos y medianoche", arremetió el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, en diálogo con LA NACION. "Además, son cosas que no corresponde discutir en años electorales. Lo del Gobierno es una vergüenza ", completó el diputado sanjuanino.

Por otro lado, se definió el temario del congreso del partido que se reunirá el jueves próximo en el microestadio de Ferro. Ese día el partido quedará facultado para conformar frentes.

El tercer tema de la reunión fue la situación de la Justicia Federal, en particular la causa derivada del expediente de los cuadernos de las coimas por la extorsión a un empresario, por la que está procesado el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Pese a que la incorporación a la Comisión de Acción Política no es más que una formalidad, con el desembarco de Fernández, Cristina Kirchner suma a uno de sus hombres de confianza a la estructura del PJ. Aunque a la expresidenta nunca le interesó el PJ como armazón -de hecho en 2017 le cedió el sello a Florencio Randazzo y creó Unidad Ciudadana para competir en las legislativas de aquel año-, la incorporación de su principal operador al partido en pleno año electoral es una clara señal política de su parte.

Cuando le tocó hablar, Fernández agradeció la invitación a sumarse a la Comisión de Acción Política y se comprometió a seguir trabajando "por la unidad", en línea con el leitmotiv de la reunión.

Además de Fernández, estuvieron en el quincho de la sede de Matheu el presidente del partido, José Luis Gioja; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Hugo Moyano, Héctor Daer y Hugo Yasky; los diputados nacionales Felipe Solá, Eduardo "Wado" De Pedro, Emilia Soria y Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; Daniel Scioli; Rubén Marín, y Beatriz Rojkés, entre otros.

Uno de los que hablaron a la salida fue Solá. "Hay una necesidad de consolidar la unidad. Por la situación social, por la bronca y la desesperación que hay en muchísima gente y la necesidad de certidumbre política se hace necesaria la creación formal de un frente", planteó el diputado, que anteayer estuvo reunido con Cristina. Deslizó incluso que uno de los nombres que circularon como posible es Frente Patriótico. La incógnita tal vez se devele la semana que viene, en Ferro.