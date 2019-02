Lopérfido, en Terapia de noticias 04:16

El exministro de Cultura Darío Lopérfido estuvo en Terapia de noticias , el programa de LN+ , y habló sobre su posible candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y criticó duramente a Horacio Rodríguez Larreta . Según dijo, trabajar con él "fue una de las peores experiencias de su vida política, probablemente la peor".

Explicó: "No hubo ninguna pelea pero me pareció muy decepcionante. Venía de trabajar en la gestión de [Mauricio] Macri y estuvo bien, pero en el gobierno de Larreta vi un declive en la calidad institucional de la Ciudad y un proyecto personalista". Y recordó: "En las reuniones de ministros nos preguntaban por qué estábamos en la administración y el 80% contestaba: 'Para que Horacio sea presidente'".

Para Lopérfido, "hay un electorado en la Ciudad que no está representado" porque votó a Larreta y se sorprendió al ver "que se convirtió en un dirigente casi peronista". Entonces, criticó que "Larreta aumenta el gasto público a niveles desmedidos", algo que describió como "un escándalo típico de un gobernador peronista". Entre otros ejemplos, dijo que se gasta dinero "en pauta publicitaria para levantar muchos muertos y pagar protección mediática".

"La Ciudad tiene una catástrofe en seguridad, educación y con los piquetes y la falta de libertad para circular", resumió, y señaló que, de ser electo jefe de gobierno, esas serían sus prioridades.

Durante el programa, también le preguntaron si votaría a Macri o a Cristina Kirchner en las elecciones y se inclinó por el actual presidente. "Es como que me digan: '¿Querés engriparte o tener cáncer?' Y, no... me quiero engripar". Según señaló la Argentina "es un enfermo terminal", cuestión por la que responsabilizó al peronismo. "El peronismo siempre rompe las cosas y después dicen que se juntan a arreglarlo".

Además, sobre las posibles PASO que enfrentarían a Macri con Martín Lousteau , señaló: "Las PASO me parecen una de las mayores estupideces que hubo en la historia institucional argentina desde la vuelta de la democracia. Habría que derogarlas porque no sirven para nada".

La polémica por el número de desaparecidos

Lopérfido también habló de los desaparecidos y dijo que "no llegan a 9 mil". En línea con esto, opinó: "Como son unos hipócritas, los kirchneristas bajaron un cuadrito de [Jorge Rafael] Videla y se creyeron los reyes de los derechos humanos ". Además, dijo que durante ese mandato hubo una "deformación de los organismos de derechos humanos" por la que personajes como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini "se volvieron militantes de un partido político".

