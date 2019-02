El presidente provisional del Senado participó de Terapia de Noticias 06:17

Luego de la sesión preparatoria de la Cámara alta en el Congreso de la Nación, Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, participó de Terapia de Noticias, el programa emitido por LN+, y criticó con dureza la actitud del bloque kirchnerista en el recinto. "Fue absolutamente destructivo", opinó.

Para Pinedo, el kirchnerismo comenzó este miércoles su campaña en el Senado. Con ironía, criticó los argumentos que utilizó el bloque y lo calificó de ser un discurso "peligroso", al poner en tela de juicio las instituciones de la democracia. "Supongo que ellos [el kirchnerismo] quieren que entremos en esto, que entremos en la destrucción total", dijo Pinedo.

"Era peligroso lo que estaban diciendo, a nivel sistémico. Decir que el Presidente es un criminal, que los jueces son todos criminales, los fiscales también", enfatizó Pinedo. Y lanzó: "Están prendiendo fuego el sistema institucional, querían prenderlo fuego para hacer campaña".

"Dijeron que Macri es un criminal de guerra, como si no hubiesen visto tantas otras cosas de las que no se hacen cargo: de los bolsos, de las monjas; de la ametralladora; del empresario que dice 'yo les pagué'; ahora los está persiguiendo un juez de Andorra, que supongo que debe depender de Macri", dijo Pinedo, con ironía.

Entre otras cosas, Cristina Kirchner dijo este miércoles que "no tiene privilegios, ni siquiera los derechos y garantías constitucionales de un ciudadano común" y disparó contra el fiscal que investiga los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli: "Los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente". Pinedo le respondió a eso: "Cristina dice que no tiene privilegios, pero no está detenida por los fueros".

Salvo el caso de Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) que declinó hoy a continuar como vicepresidente primero del Senado -tras ser denunciado por acoso sexual-, el resto de los cargos continuarán en manos de los senadores que los ocupan actualmente. Así, Federico Pinedo (Pro-Capital) continuará como presidente provisional y segundo en la línea sucesoria presidencia, y Omar Perotti (PJ-Santa Fe) y María Pilatti de Vergara (FPV-Chaco), como vicepresidente y vicepresidente segunda, respectivamente.

