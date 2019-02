La mediática actriz volvió a referirse a supuestos problemas de salud de la modelo y conductora cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada del sábado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 02:20

El domingo, Carolina Papaleo fue una de las invitadas de La pura verdad, el programa de Mauro Viale. Allí, la panelista de Incorrectas vertió una serie de afirmaciones imprudentes referidas a problemas de salud que habrían aquejado a Natacha Jaitt . Inmediatamente, las redes estallaron de mensajes reclamando respeto y acusándola de oportunista. Ulises, el hermano de la modelo cuyo cuerpo sin vida apareció en un salón de eventos del partido de Tigre la madrugada del sábado, fue más allá y reveló que le había iniciado acciones legales.

Este miércoles, la panelista hizo su descargo en el programa conducido por Moria Casán. Recordando su paso por lo de Viale, expresó: "Cuando yo fui al programa de Mauro estaban diciendo que ella tenía una enfermedad que era un virus. Estaban mostrando el estudio donde decía que ella tenía restos de cocaína, por lo tanto, se contradecía con lo que decían de que ella no estaba tomando. A mí, la parte esa no me interesaba, porque a mí, si una persona se droga o no se droga, no me interesa", comenzó relatando.

"Dije: '¿Por qué no decimos la palabra? Porque si no, es un tabú'... Alguien que está consumiendo sustancias puede no estar en sus cabales, no cuidarse y contagiarse una enfermedad como esta. Por eso que dije, no te puedo decir cómo se me vinieron encima en las redes", se justificó.

Luego de que la conductora del ciclo le recomendara que no le preste atención a los comentarios, Papaleo continuó: "Te voy a mostrar información de una amiga mía, que la hija estaba en el Tornú y dice que entró con un cuadro Natacha, que no se murió de casualidad. Me dijo: 'Soy palabra autorizada'. En el Tornú, hace dos meses, entró por una descompensación, justamente por la enfermedad, no digamos cuál [mirando a cámara hizo el gesto de taparse la boca]. Tenía una patología cerebral y pulmonar. No se murió de casualidad", especuló la mediática actriz. Para finalizar, cuestionó que Ulises Jaitt esté más preocupado por lo que ella dijo que por el cuadro en el que murió su hermana.

Por la mañana, Jaitt se había referido a las primeras declaraciones de la hija de Irma Roy."Hay estudios que son falsos, hay mucha operación sobre Natacha y no voy a entrar en ese terreno porque es privado de la salud de mi hermana. A la que hable de ese tema, como fue el caso de Papaleo, ya se le inició una demanda", reveló.

La autopsia de la actriz y conductora radial reveló que la muerte se produjo como consecuencia de una "falla multiorgánica" y que el cuerpo no presentaba signos de agresión ni de defensa. Se encontraron rastros de cocaína en las fosas nasales y restan peritajes complementarios.