Los riesgos que Racing y Coudet no quieren correr para cuidar la Superliga

Eliminado de la Copa Sudamericana, Chacho Coudet, apunta a la Superliga

Fue claro el mensaje de Eduardo Coudet anoche, tras la eliminación de Racing ante Corinthians por la Copa Sudamericana . No hubo histerias tras el final con derrota en los penales. El técnico de Racing contó que no quería correr riesgos y se sintió con espalda para tomar una determinación que, incluso, significó un traspié en un certamen internacional. La prioridad es la Superliga y el DT de la Academia no dio vueltas a la hora de explicar por qué no utilizó a su equipo habitual: "Si tenía 30 jugadores a disposición hubiese arriesgado de otra manera. Los jóvenes y los que no venían jugando sostuvieron la idea y estuvieron a la altura. Fuimos absolutos dominadores. No se olviden que jugamos contra Corinthians, no con uno de menor talla".

Está claro que poder quedarse con el centro doméstico es la principal meta, ya que apenas pudo ganar dos torneos locales Racing (2001 y 2014) en los últimos 53 años, por eso Coudet habla del tema sin demasiados rodeos: "Tenemos un objetivo principal que es la Superliga y el domingo volvemos a jugar. Mi pensamiento era no tomar riesgos ante la tentación, estoy convencido de que hice lo correcto. Por eso ni lo sacamos a calentar a Lisandro López. No venimos de un partido normal para jugar a los pocos días, hubo mucho desgaste mental".

Y continuó: "La tentación de poner a los titulares siempre está pero si poníamos a Donatti y se lesionaba, ¿quién juega el domingo?. Los jugadores que más minutos habían sumado no llegaban al 100% en lo físico y me decidí por otros que llegaban de una mejor forma Que la gente se quede tranquila que estamos bien", dijo Chacho Coudet.