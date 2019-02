El astro mexicano y su novia, Mollie Gould, disfrutaron de la noche porteña Crédito: GROSBY GROUP

Luego de su exitoso show en el Orfeo de Córdoba, Luis Miguel emprendió viaje a una ciudad que conoce muy bien: Buenos Aires. Acompañado de su novia, la modelo Mollie Gould, el astro disfrutó de las "costumbres argentinas" durante su primera noche en suelo porteño, de cara a los recitales que brindará este viernes y sábado en el Campo Argentino de Polo.

"El Sol", de muy buen humor, concurrió a cenar a una popular parrilla en Palermo, en medio de un gran operativo de seguridad que impidió que se lo vea. Llegó a las 21, a bordo de un Mercedes Benz de último modelo, equipado con una cortina negra que separa al artista del conductor. De ese modo pudo evitar que fotógrafos y fans le tomen fotos hacia el interior del vehículo.

Sin embargo, Luis Miguel no tenía reserva en el lugar y se quedó esperando que se desocupe una mesa como un cliente más, mientras tomaba una copa de vino y miraba el partido que enfrentó a Racing con el Corinthians. Los curiosos no tardaron en disparar las cámaras de sus celulares, algo que lo hizo sentir incómodo y, finalmente, lo llevó a retirarse del lugar. De todos modos, el astro de México no perdió la sonrisa en ningún momento. ¿La perlita? En su intento de "fuga", el cantante no salió por la puerta principal, sino que bajó hacia la cochera por un camino alternativo y, en medio de la corrida, perdió uno de sus zapatos.

Más tarde, Luismi se dirigió a un restaurant de Puerto Madero, donde se unió a su novia y allí pudo disfrutar de una cena sin que nadie los molestara.

El intérprete de canciones como "No se tú" o "La incondicional" llegó a Córdoba el martes, luego de brindar cuatro show en Santiago de Chile. El miércoles, frente a 10 mil asistentes, brindó un show con el que repasó gran parte de su carrera, y repetirá mañana y el sábado en Palermo. Luego, la gira lo llevará por Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico.