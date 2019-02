Fuente: AP - Crédito: Luca Bruno

La novela entre Icardi, Inter y Wanda continúa en rodaje. Esta vez el rosarino Mauro Icardi publicó en Instagram una foto con una gorra que tiene bordado un enigmático mensaje que dice "Libertad" en inglés. La publicación no quedó ahí, sino que también fueron agregadas sus inciales MI9, en el pie de la foto del posteo. ¿Es un indicio de su escandalosa salida de Inter? Todavía no hay nada confirmado, lo cierto es que la relación entre el jugador y el club está cada vez más desgastada por los problemas que surgieron en las negociaciones por la renovación de su contrato que lleva adelante su mujer Wanda Nara con los dirigentes del equipo n eroazzurro .

Hace pocos días el director deportivo de la institución Giuseppe Marotta reconoció que en los próximos días le acercarán a Wanda una nueva oferta que permita lograr la renovación del contrato con el delantero, con quien tienen vínculo hasta junio 2021, por lo que estará en manos de Wanda e Icardi si deciden continuar en Italia o emigrar a otro país. Por el momento, en el club italiano le ofrecerán un contrato de cuatro años con un salario de 6,5 millones de euros más un bonus, que lo convertiría en el tercer futbolista mejor pago de la Serie A, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo (31.000.000 de euros) y Paulo Dybala (7.000.000 de euros).

En la conferencia de prensa que el entrenador del equipo italiano , Luciano Spalletti, ofreció en la previa del partido con el Rapid de Viena, por los 16avos de final de la Europa League, acusó al argentino de bajarse de la convocatoria. "Icardi estaba convocado, fue él quien no quiso venir", aseguró el DT. Por entonces el rosarino acusó una lesión en su rodilla derecha, que días más tarde, con una resonancia magnética, fue desestimada en los estudios realizados.

La grieta en el equipo italiano se profundizó tras la decisión de los dirigentes de sacarle la cinta de capitán al argentino. Por un lado están los compañeros de Mauro que acompañan la determinación y en el otro los amigos de Icardi. Entre los que se encuentra Lautaro Martínez, que se ha convertido en una suerte de hermano menor para el delantero. "Quitarle el brazalete de capitán fue una decisión difícil y dolorosa, teniendo en cuenta su valor. Tomamos esta decisión con todos los integrantes del club. Ha sido única y exclusivamente por el bien del equipo", agregó Spalletti sobre la difícil situación que se vive en el club.

Mauro Icardi y Lautaro Martínez establecieron un vínculo muy grande desde la llegada del exRacing al Inter Crédito: Instagram Icardi

La relación de Mauro con el equipo y el club se ha raído gracias a la mediatización de los conflictos entre el delantero, el plantel y su mujer, que se ha visto involucrada en la mayoría de ellos por el papel que juega tanto en las redes sociales como en la televisión italiana, donde ha contado parte del detrás de escena. En el programa Tiki-Taka, en el que trabaja como panelista, Wanda se quebró y confesó que a Mauro "lo hacen parecer un monstruo, pero no lo es" y añadió que en el fútbol "hay injusticias" insinuando que su marido ha sido una víctima en todo el escándalo que los rodea.

Mauro no juega con Inter desde el triunfo 1 a 0 ante Parma. En el último partido ante Fiorentina (3-3) por la fecha 25, no estuvo el argentino y se complicó la clasificación Inter para la próxima Champions League. y la situación no cambiará demasiado porque mañana, cuando se midan con Cagliari, Mauro tampoco estaría entre los convocados.