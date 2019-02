María Vázquez estalló en las redes ante las críticas a su cuerpo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 13:05

María Vázquez estalló en las redes sociales tras recibir agresivas críticas hacia su cuerpo en los comentarios de sus fotos en malla. "Una malla enteriza le quedaría mejor, esa panza ya es de vieja", escribió uno de sus seguidores. "Estás muy delgada, quizás una malla entera, ya estás grande", agregó otro usuario. "Yo tengo una hija con problemas alimenticios y no tenés idea por lo que estoy pasando, no deberías publicar este tipo de fotografía. No da para publicar", apuntó otra seguidora avivando la polémica.

Vázquez, quien trabajó como modelo durante muchos años, es bailarina y muy deportista, no se quedó callada: "Si entendieran no verían huesos, verían fibras y músculos en un cuerpo de contextura delgada. De una persona que se nota que hace deporte, o baila o alguna actividad física. Que claramente le es fácil marcar y aunque comiese como si fuera el fin del mundo va a ser así porque así es su estructura".

De inmediato, recibió el apoyo de muchos de sus seguidores que la alentaron a hacer oídos sordos a las críticas.