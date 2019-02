Crédito: Prensa River / Diego Haliasz

28 de febrero de 2019 • 12:32

Marcelo Gallardo habló en el River Camp, el predio del Millonario en Ezeiza de cara al partido que tendrán ante Newell's por la fecha 21 de la Superliga. En un tramo de la conferencia de prensa, el entrenador millonario le contestó a Daniel Angelici sobre los comentarios que hizo en una entrevista que brindó, en referencia al descenso de River, la Copa Libertadores que le ganaron a Boca en el Bernabéu y el presente de Juan Fernando Quintero.

Gallardo optó por responder de una manera muy sutil a las declaraciones del presidente xeneize, quien se refirió al presente económico de la institución de Núñez y al descenso de River con una frase fuerte: "Tocar fondo es estar último en el tabla, es perder la categoría. Ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, hacés inversiones importantes, triplicás el patrimonio del club, cuando sos actualmente el bicampeón del fútbol argentino, cuando hacés compras internacionales, cuando tenés el plantel que tenés", había dicho Angelici.

Gallardo respondió: "Un comentario así no me genera nada. Los hinchas de River están viviendo un momento hermoso. No tengo nada más que comentar al respecto. Ya lo superamos, ni siquiera nos duele, esto que pasó a final de año superó todo. No quiero entrar en esa polémica, pero esta Copa lo superó todo. El hincha de River está feliz por eso y nada ni nadie se lo va a poder sacar", contestó el entrenador sobre las declaraciones de Angelici.

El descargo del 'Muñeco' no terminó ahí: también afirmó que la satisfacción que produce en los hinchas el haberle ganado a Boca la Copa Libertadores en Madrid va más allá del descenso, que les ayuda a superar los problemas de la sociedad: "Estamos atravesando un momento de satisfacción total todos los hinchas de River. Tienen los recuerdos permanentemente y eso no se va a borrar. Yo no me puedo detener a pensar en eso porque lo nuestro es trabajar en el día a día. En un momento de sus días, ese recuerdo les dibuja una sonrisa en la cara, cuando recuerdan ese Madrid. Es una satisfacción a las dificultades que están atravesando los hinchas y la sociedad, dormir con un poco de felicidad, es inexplicable".

El entrenador también se refirió al duro momento que está atravesando Juan Fernando Quintero, con la muerte de su abuelo, y dijo que ya le había dado el pésame: "Juanfer viene de vivir un duro momento, acaba de fallecer su abuelo, yo ya me comuniqué con él y le di el pésame en este duro momento que le tocó vivir. Estará viajando para acá mañana y estará con nosotros el sábado, concentrado", dijo el DT.

Además, halagó el brillante presente que está atravesando el 10 millonario, con quien tuvo una charla para ayudarlo a mejorar su desempeño en el campo: "Tuvimos la oportunidad de hablar, estaba para mejorar, él ha tenido un rol protagónico por lo que venía haciendo y lo que hizo el año pasado que venía jugando menos. Nosotros buscábamos un jugador con un compromiso mayor. Había que demostrarle que en algún momento tenía que asumir un protagonismo real y que iba a tener una gran responsabilidad en el arco rival", dijo sobre el colombiano que se echó al bolsillo a los hinchas del equipo de Núñez.