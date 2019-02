Con 146 millones de seguidores, Ariana Grande superó a Selena Gomez en Instagram

Fuente: Archivo

28 de febrero de 2019

¿Quién es la verdadera nueva princesa del pop? La lucha por la supremacía hoy se traslada a las redes sociales donde las referentes más destacadas se disputan la primera posición en el podio. Ahora, Ariana Grande superó a Selena Gómez en Instagram, misión que parecía imposible ya que la estrella de Buenos vecinos 2 reunía más de 146 millones de seguidores. Sin embargo, Grande lo logró.

Este pequeño pero importante triunfo de la cantante y actriz de Sam y Cat viene acompañado por el éxito de Thank U, Next, su quinto disco de estudio. En menos de dos semanas desde que salió a la venta, alcanzó un récord que sólo los Beatles habían logrado en 1964. En el ranking Billboard Hot 100, Ariana logró ocupar los puestos 1, 2 y 3 al mismo tiempo con sus canciones "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U Next". Con su último single, "7 Rings", rompió récords en Spotify recolectando casi 15 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas online, y el videoclip de "Thank U, Next" directamente había roto Internet al pasar los 50 millones de visualizaciones en YouTube durante su primer día de vida, hoy suma 312 millones.

Selena, por su parte, regresó a las redes sociales después de un período de ausencia debido a que padece de lupus y tuvo que ser hospitalizada y, más tarde, internada en un centro psiquiátrico para "tratar sus problemas emocionales". En enero, reactivó su cuenta tras un trimestre de silencio.