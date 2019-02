Daniel Angelici definió su candidato para las elecciones en Boca, Christian Gribaudo Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Boca

Franco Tossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 15:30

Es un año político muy importante y agitado en Boca. En diciembre serán las elecciones presidenciales que le pondrán fin al mandato de ocho años de Daniel Angelici. La situación ya no es la misma que la ocurrida en 2015, donde el oficialismo se veía más fortalecido de cara a aquella reelección: las aguas empezaron a dividirse, con muchos cortocircuitos adentro y afuera del club. Lo concreto es que el actual mandamás de la entidad de la Ribera dio a conocer en las últimas horas al candidato de su frente, que aspirará a sucederlo. No obstante, se trata de una inclinación que hace tiempo está en su cabeza: "Nuestro elegido es Christian Gribaudo ".

No es casualidad que en el último tiempo el actual Secretario General del club haya sido la principal cara para llevar adelante los diversos actos y anuncios. Es prácticamente su mano derecha. Atrás quedaron hombres como Royco Ferrari, recientemente echado del Departamento del Interior, justamente el sector donde el oficialismo tiene mucha fuerza: "Hizo declaraciones en una peña que no gustaron y se le pidió que no perteneciera más a ese departamento, pero sigue en la vicepresidencia", aseguró Angelici.

"Christian es la persona en la que más confiamos. Tanto Mauricio (Macri) como yo creemos que encarna la visión y administración del club que hemos tenido desde hace ya más de 30 años", argumentó su decisión. Detrás de micrófonos, además, hace tiempo algunas fuentes aseguran que "Gribaudo es un animal, una máquina de trabajar que no para nunca". Sin embargo, ese punto que tocó el presidente de Boca justamente no es del todo cierto. Porque el presidente de la Nación está lejos de estar conforme y convencido de postular a ese hombre. En realidad, Macri tiene un gran candidato: Aníbal Ibarra, exGerente General del xeneize y actual vicejefe de Gabinete. ¿El obstáculo? Es un año electoral también a nivel nacional y no solo tiene mucha injerencia en ese aspecto sino que, además, lo consideran un hombre fundamental en sus tareas diarias.

Macri no confía en Gribaudo por ser un hombre tan cercano a Angelici, con quién tuvo varios chispazos en el último tiempo: no coincidieron en varias de las acciones que se llevaron a cabo últimamente. La imagen del Tano en los hinchas está muy cerca de ser completamente negativa debido a las promesas deportivas hasta acá no cumplidas y los tantos fracasos futbolísticos, especialmente ante River. En consecuencia, considera que el candidato que anunció Angelici no viene del todo bien en las encuestas boquenses. Si eso no progresa en los próximos meses, podría entonces sí inclinarse por la postulación de Ibarra. Incluso, una fuente de la dirigencia de Boca le admitió a LA NACIÓN que existe desconfianza en la Casa Rosada: "Macri termina con Ibarra o hasta con Beraldi". En síntesis, el macrismo no solo no quiere perder la dirección del país. Tampoco quiere quedarse sin poder en Boca.

A todo este ida y vuelta hay que sumarle apenas un detalle político. Gribaudo también es el actual presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, es un hombre funcional y allegado a Maria Eugenia Vidal, Gobernadora de la provincia. Y no a Macri.

El ámbito político de Boca está trayendo movimientos y novedades constantes. Y habrá que ver cómo termina: falta mucho para diciembre, pero a la vez poco. Entonces, se va analizando milimétricamente qué arma puede ser más efectiva.

Boca se prepara para jugar con Unión

No obstante, el fútbol sigue. Y Gustavo Alfaro ya tiene listo el equipo que enfrentará mañana (21.10 hs) a Unión, en Santa Fe. Y aunque el martes debuta en la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann, nada más y nada menos que en la altura de Cochabamba, pondrá mayoría de titulares.

Es una incógnita el equipo que jugará en Bolivia: lo que se puede entrever es que Carlos Tevez y Darío Benedetto descansarán mañana, justamente, para ser titulares en la Copa. Así, el técnico del elenco azul y oro sostiene una gran base del equipo que viene jugando hace varios partidos, decisión que se verá si es correcta o no en los próximos días: viajar dos veces en pocas horas y jugar en los más de 2500 metros de altitud pueden ser un gran riesgo físico.

Para visitar a Unión, Boca iría con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.