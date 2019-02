Indio Solari, el ícono rock cuenta su vida en el libro Recuerdos que mienten un poco Crédito: Agustin Marcarian

El esperado libro con las memorias del Indio Solari finalmente estará, a partir de mañana, a la venta en las librerías de todo el país. La biografía Recuerdos que mienten un poco (Sudamericana), es el resultado de las charlas que mantuvieron a lo largo de dos años el escritor Marcelo Figueras y el cantante.

A lo largo de sus 800 páginas, el libro recorre aspectos desconocidos del artista, desde los recuerdos de infancia hasta los días de masividad junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En 2017, la misma editorial publicó Escenas del delito americano, una novela gráfica que Solari llevaba años escribiendo y que revela, con alta dosis de psicodelia, su visión acerca de la contracultura.

La autobiografía del Indio Solari que mañana estará en las librerías

Esta biografía autorizada del Indio Solari da finalmente su versión del fenómeno "ricotero" y su irrupción como ícono de masas. El artista había desistido de participar del libro Fuimos Reyes (2015), escrito por los periodistas Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, que arranca con la reproducción del mail con el que el Indio Solari desestimó dar su testimonio: "Mi colaboración con los Redondos estuvo restringida a bautizar a la banda, componer todas las melodías y las letras de cada una de las canciones de la discografía, con muchos de sus leitmotivs, arpegiados de base y guiones melódicos para muchos de los solos instrumentales. Expuse a voluntad un discurso público que se transformó en el de la banda. Todo lo cual, como sucede frecuentemente, me ha hecho cosechar algunos resentimientos. En otro momento, más adelante, trataré de brindar una mirada que complete el cuadro. Por ahora no voy a sumarme a la confusión de ningún libro más... PD: Cada vez que hojeo alguno de esos trabajos me parece estar leyendo La historia de Los Beatles según Pete Best".

Desde entonces, la versión de la historia ricotera según Solari se esperaba con expectativas entre propios y ajenos. Los recuerdos mienten un poco, la biografía "autorizada" del cantante, fue escrita por el periodista y amigo de Solari, Marcelo Figueras, con el que forjaron una relación de confianza. Las entrevistas para el libro se realizaron en largos encuentros en la casa que el músico tiene en Parque Leloir, donde también graba sus discos. El Indio Solari también participa en el programa de radio Big Bang, que conduce Figueras en FM La Patriada. Allí dio a conocer en exclusiva su último disco El ruiseñor, el amor y la muerte.

También en ese mismo espacio, el Indio participa leyendo textos, enviado saludos o realizando encuentros con periodistas de medios independientes. Las memorias de Solari eran largamente esperadas después que el proprio rockero reconociera en 2016 que padece Mal de Parkinson. Figueras comenzó a ser visto en eventos vinculado a Solari y, además, junto a Virginia, esposa del músico, abrieron la página de facebook Virumancia, donde comunican la actividad y los pensamientos del exlíder de los Redondos. A principios de enero, el propio Figueras dio la noticia que el libro estaba terminado en su cuenta Twitter.

La autobiografía es otro proyecto de Solari en pos de romper su conocido hermetismo y trazar un puente con esos mismo seguidores que crearon "el pogo más grande del mundo". A los 70 años, Carlos Indio Solari, posiblemente sueñe con una última noche de despedida con sus seguidores, después de la tragedia de las dos muertes en su concierto en Olavarría.