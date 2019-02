El romance de Ricardo Centurión con una modelo en medio del conflicto con Racing

Juntos: la foto de Ricardo Centurión y Tamara Bella Crédito: @LioPecoraro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de febrero de 2019 • 15:28

El futuro de Ricardo Centurión en el fútbol argentino es totalmente incierto. Después de intimar a Racing con una carta documento solicitando su reincorporación al plantel de primera división, hoy faltó al entrenamiento de la Reserva y se espera por una decisión de los dirigentes del club de Avellaneda en las próximas horas. Pero, mientras tanto, su nombre también vuelve a aparecer en los programas televisivos de espectáculos: comenzó un romance con una modelo.

En las últimas horas, Lío Pecoraro, conductor de radio y TV, dio a conocer una serie de fotos del futbolista con Tamara Bella, modelo y panelista del programa "Todas las tardes" que se transmite en Canal Nueve. Al viralizarse las selfies juntos, pese al silencio del jugador, se conoció la historia: empezaron a hablar a través de las redes sociales y él la invitó a salir. Luego, la joven decidió explicar la situación.

Primero, en diálogo con el sitio Primicias Ya, Bella contó "se ve hace poco" con el jugador y destacó que "es súper respetuoso y se porta muy bien". Además, agregó: "Como jugador lo conozco hace mucho, me parece excepcional como futbolista. Y después empezamos a hablar y no sé qué deparará el futuro. Mientras tanto, él está soltero, yo estoy soltera y nada, la foto dice todo".

Y luego, en medio de un raid mediático, también habló en "De una con Niembro" por AM 990: "Anímicamente está bien y yo estoy al lado de él, muy contenta. Él es un personaje, siempre está contento, feliz. Tratamos de hablar de nuestras cosas personales y nada de fútbol, aunque a mi me gusta mucho. Antes de conocerlo, siempre quise que volviera a Boca. Y también quería que fuera al Mundial de Rusia. Estaba convocado y no sabemos porque no fue. ¿A quién no se le vuelan los pájaros una vez en la vida?", concluyó.