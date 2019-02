El creador de hits como "Baby, I Love Your Way", de 68 años, emprenderá una gira despedida en junio Fuente: Archivo

Peter Frampton ha sido diagnosticado con una enfermedad muscular degenerativa que lo obligará a alejarse de forma definitiva de los escenarios. Por este motivo, ha anunciado una gira de despedida que comenzará en junio y terminará en octubre.

La dolencia que padece el músico provoca que sus músculos dejen de funcionar, y se prevé que se extienda a sus dedos, lo cual le impediría volver a tocar la guitarra.

Ante el anuncio del artista, los médicos de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore (Estados Unidos), manifestaron su deseo de aumentar la conciencia sobre esta patología y la posibilidad de contar con más fondos para su investigación.

La médica de Frampton, Lisa Christopher-Stine, es la directora del Johns Hopkins Myositis Center, y, en una entrevista con The Baltimore Sun, explicó que la enfermedad causa debilidad en las piernas, antebrazos y dedos. Su causa es todavía desconocida.

El guitarrista, nacido en el Reino Unido y con 68 años, está participando en dos ensayos clínicos para recibir posibles tratamientos.

Por esta triste noticia, el autor de "Baby, I love your way", miembro de varios grupos como The Herd y Humble Pie, y de trabajos en solitario, va a dejar atrás una importante carrera musical.

Peter Frampton - "Baby, I love your way" - Fuente: YouTube 05:16

Gran amigo y colaborador de David Bowie, el músico aseguró ante la CBS que no quiere llegar al extremo de subirse a un escenario y verse incapacitado para tocar. "Soy un perfeccionista y no quiero salir y sentirme como: 'Oh, no puedo, esto no es bueno'. Eso sería una pesadilla para mí", dijo. "He estado tocando la guitarra durante 60 años, es mi pasión. Comencé cuando tenía ocho años, así que he disfrutado de una muy buena carrera", añadió agradecido.

Frampton fue cabeza visible de The Herd en los años sesenta, con éxitos como "From The Underworld" o "Paradise Lost". En 1969, fundó Humble Pie con Steve Marriott, de Small Faces, y con ellos grabó cuatro álbumes, hasta que decidió continuar su camino en solitario.

Su fama mundial llegó con el doble álbum de 1976 Frampton Comes Alive, uno de los LPs en vivo más vendidos de todos los tiempos.

Su gira de despedida comenzará el 18 de junio en Tulsa y concluirá el 12 de octubre en San Francisco, e incluye diversas fechas por Estados Unidos, Canadá y España.