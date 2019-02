Guaidó recibió un espaldarazo de Bolsonaro y habló de su regreso a Caracas

Bolsonaro y Guaidó dieron una conferencia de prensa conjunta en Brasilia Crédito: DPA

RÍO DE JANEIRO.- Al recibir en el Palacio del Planalto al líder opositor venezolano Juan Guaidó , el presidente brasileño, Jair Bolsonaro , resaltó hoy que no escatimará esfuerzos para restaurar la democracia en el país caribeño, gobernado por Nicolás Maduro . Por su parte, Guaidó aseguró que volverá a Caracas a más tardar el lunes próximo.

"No ahorraremos esfuerzos -obviamente dentro de la legalidad, de nuestra Constitución y de nuestras tradiciones- para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Y todos sabemos que eso será posible a través no solo de elecciones, sino de elecciones limpias y confiables", resaltó Bolsonaro, cuyo administración forma parte de medio centenar de países que no reconoció el nuevo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero último tras un cuestionado proceso electoral en mayo del año pasado.

Con Guaidó, Bolsonaro conversó sobre las alternativas para asfixiar aún más al régimen chavista, que ya enfrenta pesadas sanciones financieras y restricciones de viajes.

Presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado mandatario encargado de Venezuela, Guaidó llegó a la capital brasileña esta madrugada, luego de haber supervisado desde Colombia una frustrada iniciativa por hacer llegar a través de la frontera ayuda humanitaria aportada por Estados Unidos , y de participar en Bogotá de una reunión del Grupo de Lima, integrado por 14 países de la región que han buscado hallar una salida a la crisis política, económica y social en la que está sumida Venezuela. Además de la entrevista de carácter "personal" con Bolsonaro, el líder opositor venezolano mantuvo encuentros con el canciller brasileño, Ernesto Araújo, legisladores locales y diplomáticos de la Unión Europea (UE).

"La presión internacional, la fuerza de Brasil, será determinante para sacar a Maduro del poder", afirmó Guaidó, que espera regresar a Venezuela al inicio de la próxima semana. "En los próximos días estaré volviendo a Caracas a pesar de las amenazas. A más tardar vuelvo el lunes", resaltó.

Antes viajaría a Asunción, como confirmó por Twitter el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez , que lo recibirá mañana en el Palacio de los López.

Para Guaidó, el apoyo que recibió de casi todos los países de América Latina marcará un nuevo momento en la historia de la región en defensa de la democracia.

"No es cierto decir que en Venezuela hay un dilema entre guerra y paz; en Venezuela hay un dilema entre democracia y dictadura", subrayó. "Criminalizaron toda la política, pero este viaje es muy importante para reunir apoyo contra la dictadura y superar la crisis en nuestro país, mirando para el futuro. No será el miedo que nos paralizará. El régimen de Maduro está tan débil que tiene apenas las armas. Vamos a imaginar por un segundo ese régimen sin armas: ya tendríamos una elección libre, con garantías", agregó.

En su breve presentación ante la prensa en el Palacio del Planalto, Bolsonaro destacó a Guaidó que, una vez que Maduro salga de escena, Venezuela podrá contar con toda la ayuda de Brasil para su recuperación económica, que ya llevó a más de dos millones de personas a abandonar el país en los últimos años. "Dios es brasileño y venezolano", bromeó el mandatario ultraderechista brasileño.

Bolsonaro, que se negó a responder a preguntas de los periodistas, aprovechó su intervención para criticar también a los anteriores gobiernos izquierdistas de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff , del Partido de los Trabajadores (PT), aliados del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Maduro, su sucesor.

"Dos expresidentes de Brasil fueron en parte responsables por lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo puede un país rico, próspero y con un pueblo maravilloso llegar a la situación a la que llegó? Brasil estaba en un camino semejante. Gracias a Dios el pueblo aquí se despertó, se vio reflejado en lo que sucedía allí, y decidió poner punto final al populismo y a la demagogia barata", dijo en referencia a su elección, en octubre del año pasado.